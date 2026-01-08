3 phường trung tâm TPHCM: Thu ngân sách cán mốc hơn 120 % kế hoạch năm

Những kết quả tích cực từ vượt thu ngân sách, hiến đất mở hẻm đến tiên phong chuyển đổi số tại 3 phường trung tâm TPHCM đã trở thành điểm sáng, tạo động lực để các địa phương bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.

Là địa bàn trung tâm, phường Bàn Cờ duy trì phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Năm 2025, phường đạt số thu ngân sách nhà nước 1.332,5 tỷ đồng, bằng 141,5% dự toán năm.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, phường Bàn Cờ

Để đạt kết quả này, phường triển khai quyết liệt mô hình “Đi cơ sở – Gợi mở ý dân”. Lãnh đạo phường trực tiếp xuống địa bàn, lắng nghe và giải quyết kịp thời 137 ý kiến của đảng viên, người dân, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho hơn 4.600 hộ kinh doanh. Người dân cũng đồng thuận, tự nguyện hiến hơn 3.800 m² đất để nâng cấp 16 tuyến hẻm, góp phần chỉnh trang đô thị.

Phường Bàn Cờ khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp thiết thực trong phong trào thi đua gắn với với công tác Dân vận và công tác xây dựng Đảng năm 2025

Tại phường Tân Định, năm 2025, thu ngân sách đạt 321 tỷ đồng, bằng 121,2% dự toán. Kết quả này đến từ việc hỗ trợ hơn 1.600 thực thể kinh tế tiếp cận hóa đơn điện tử, thanh toán không tiền mặt; đồng thời tinh gọn bộ máy thông qua hợp nhất các ban quản lý chợ truyền thống, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tiểu thương và doanh nghiệp.

Cán bộ, đảng viên phường Tân Định dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nhiệm vụ năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Trong khi đó, phường Cầu Ông Lãnh đóng góp hơn 180 tỷ đồng vào ngân sách. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường nhanh chóng ổn định tổ chức, quản lý hiệu quả hơn 6.000 thực thể kinh tế và duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 100%.

Điểm chung của các phường trung tâm là sự tận tâm của đội ngũ cán bộ và niềm tin của người dân. Chỉ số hài lòng tại các địa phương đều đạt trên 99%.

Lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên

Bước sang năm 2026, các phường xác định chuyển đổi số và kiện toàn hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; đồng thời chú trọng an sinh xã hội, quản lý đô thị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, đảng viên đăng ký hưởng ứng các nội dung thi đua năm 2026

Với nền tảng kinh tế vững chắc và sự đồng thuận của người dân, các phường trung tâm TPHCM đang hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.

MẠNH THẮNG