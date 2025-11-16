Phường Bàn Cờ: Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng

Ngày 16-11, phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025).

Các đơn vị trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” tại chương trình

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thành Nam cho biết, Mặt trận phường đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Mặt trận các cấp phát động. Công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội được thực hiện hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam trao hoa chúc mừng

Thông tin thêm, đồng chí Nguyễn Thành Nam cho rằng, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, MTTQ phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình ý nghĩa, tiêu biểu được thực hiện, cùng với đó công tác chăm lo an sinh xã hội, khuyến học được thực hiện đồng bộ, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ Nguyễn Thành Nam phát biểu tại chương trình

Đồng chí tin tưởng MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ sẽ tiếp tục có những hoạt động sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Tuyên dương các gương "Người tốt, việc tốt" năm 2025

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ biểu dương 44 gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2025; khen thưởng các “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2020 - 2025; tặng danh hiệu “Khu phố văn hóa” năm 2025; danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2025.

Khen thưởng các điển hình tiên tiến

Phường cũng trao tặng Bảo hiểm y tế, các phần quà an sinh xã hội đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo thiếu nhi mồ côi do dịch Covid-19. Phường cũng tổ chức các gian hàng kết nối - hỗ trợ tiêu dùng, trao tặng phiếu mua hàng miễn phí cho người dân; tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết ấm áp, nghĩa tình.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại chương trình

Người dân xin chữ thư pháp

Dịp này, các đơn vị cũng trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Trao thư cảm ơn các đơn vị có đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

THÁI PHƯƠNG