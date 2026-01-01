Sản phẩm tết lên kệ siêu thị

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến cao điểm Tết Nguyên đán, song nhiều hệ thống bán lẻ tại TPHCM đã sớm hoàn tất khâu chuẩn bị hàng hóa và đưa các sản phẩm tết lên kệ. Ghi nhận tại hệ thống siêu thị Satramart và chuỗi cửa hàng Satrafoods cho thấy, khu vực hàng tết được bố trí rõ ràng, ưu tiên sản phẩm của doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp nội địa, với mẫu mã đa dạng và mức giá niêm yết ổn định.

Có thể kể tới các nhóm hàng nước uống, yến sào của Bidrico, thịt chế biến, lạp xưởng của Vissan, thủy hải sản đông lạnh của Cofidec… Những sản phẩm này được thiết kế bao bì theo chủ đề tết với sắc đỏ, kết hợp đa dạng quy cách đóng gói, từ hộp nhỏ phục vụ bữa ăn gia đình đến các bộ quà tiện lợi.

Chia sẻ về chiến lược hàng tết năm nay, ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Tân Quang Minh (Bidrico), cho biết, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, doanh nghiệp đã thiết kế nhiều dòng sản phẩm cho các nhóm khách hàng khác nhau. Riêng phân khúc giỏ quà, mức giá được đưa ra khoảng 175.000 đồng/hộp, phù hợp khả năng chi trả của đông đảo người tiêu dùng.

Ngoài Tân Quang Minh, nhiều doanh nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy hải sản cũng đang đẩy mạnh đưa hàng tết vào hệ thống phân phối hiện đại, chủ động điều chỉnh quy cách, mẫu mã và kế hoạch cung ứng phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Riêng với Tân Quang Minh, ông Nguyễn Đặng Hiến cho biết các sản phẩm của doanh nghiệp đang được hệ thống bán lẻ, điển hình như SATRA, ưu tiên bố trí quầy kệ và chính sách thu mua, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng khoảng 350% trong năm 2024.

MINH ANH