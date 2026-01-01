Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền: Giữ nhịp thị trường mùa tết

Trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu tiêu dùng dự báo tăng mạnh, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (chợ đầu mối Bình Điền) được xác định là một trong những điểm tựa quan trọng giúp điều tiết nguồn cung, giữ ổn định nguồn hàng cho thị trường TPHCM và các tỉnh lân cận.

Tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền

Điểm tựa thị trường

Theo kế hoạch bình ổn thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026 của UBND TPHCM, các sở, ngành và địa phương phải theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu; chủ động chuẩn bị phương án điều hòa thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung hoặc biến động giá bất thường trong cao điểm mua sắm cuối năm. Trọng tâm của kế hoạch là chuẩn bị từ sớm, phân vai rõ ràng và sẵn sàng kích hoạt các kịch bản can thiệp khi thị trường có dấu hiệu mất cân đối.

Từ yêu cầu này, các chợ đầu mối được đặt vào vị trí giữ nhịp nguồn hàng cho thị trường dịp cao điểm mua sắm cuối năm. Trong đó, chợ đầu mối Bình Điền tiếp tục giữ vai trò điểm tựa quan trọng của thị trường TPHCM và khu vực lân cận trong mùa tết năm nay.

Chợ đầu mối này hiện trung chuyển hơn 2.500 tấn hàng hóa mỗi ngày cùng mạng lưới khoảng 1.800 thương nhân hoạt động. Ban Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền dự báo, dịp cao điểm cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân TPHCM sẽ tăng mạnh, kéo theo lượng hàng hóa đưa về chợ tăng đáng kể.

Cụ thể, nhóm hàng thịt được dự báo tăng khoảng 60%, từ mức bình quân 217 tấn/ngày lên hơn 350 tấn/ngày; mặt hàng rau, củ, quả tăng khoảng 88%, từ 445 tấn/ngày lên khoảng 800 tấn/ngày. Đối với thủy hải sản khô, lượng hàng nhập chợ tăng mạnh trong những ngày giáp tết, tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ nhiều như tôm khô, mực khô, khô cá lóc, cá kèo… Sản lượng cao nhất rơi vào đêm 22 tháng Chạp, tăng gần 200%, từ hơn 5,5 tấn/ngày lên khoảng 11 tấn/ngày.

Riêng mặt hàng hoa tươi ghi nhận mức tăng mạnh nhất, có thể lên tới 600% so với ngày thường, từ 5 tấn/ngày lên khoảng 30 tấn/ngày. Các loại hoa chủ lực gồm cúc, vạn thọ, đồng tiền, hoa hồng, hoa ly, hoa huệ, cẩm chướng… phục vụ nhu cầu trang trí và mua sắm tết của người dân.

Để chủ động nguồn cung trong giai đoạn cao điểm, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết đã sớm phối hợp chặt chẽ với các thương nhân, thương lái cùng hệ thống trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại nhiều tỉnh, thành. Việc chuẩn bị từ sớm giúp nguồn hàng phục vụ thị trường tết được bảo đảm, đa dạng về chủng loại và hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ.

Ngăn đà tăng giá, kiểm soát chất lượng

Bên cạnh nhu cầu tăng mạnh, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 24 đến 27 tháng Chạp, giá một số mặt hàng phục vụ tết được dự báo có thể tăng nhẹ từ 10 - 20%; riêng hoa tươi có thể tăng cao hơn, khoảng 30%. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Giám đốc chợ Bình Điền, mặt bằng giá trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 nhìn chung sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước, nhờ nguồn cung được chuẩn bị sớm và tương đối ổn định.

Bên cạnh đó, để hạn chế biến động giá và tránh xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá cục bộ, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết sẽ chủ động làm việc thường xuyên với các thương nhân, chủ vựa lớn trong chợ nhằm duy trì lượng hàng ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết.

Song song với công tác điều tiết nguồn cung, việc kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm tết được chợ Bình Điền đặc biệt chú trọng. Đơn vị đã xây dựng phương án nhằm ngăn chặn tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm... đưa vào tiêu thụ.

Theo đó, chợ Bình Điền phối hợp với Đội an toàn thực phẩm khu vực 10, Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tết, tập trung vào các nhóm hàng tiêu thụ mạnh như thịt, thủy hải sản, rau củ quả và thực phẩm khô. Hàng hóa được kiểm tra các chỉ tiêu như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, phẩm màu, nguồn gốc xuất xứ… thông qua lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra nhanh hoặc phân tích tại phòng thí nghiệm theo quy định. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định và chuyển cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

MINH XUÂN