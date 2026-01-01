Bán lẻ tăng lượng hàng cho cao điểm tết

So với năm ngoái, Tết Nguyên đán 2026 rơi vào thời điểm muộn hơn, đòi hỏi hệ thống phân phối phải chủ động hơn trong điều tiết nguồn cung.

Theo ông Vũ Dương Quân, Trưởng ban Quản lý hệ thống bán lẻ SATRA, trên cơ sở đánh giá diễn biến thị trường, đơn vị đã sớm làm việc với các đối tác, nhà cung cấp để xây dựng phương án chuẩn bị nguồn hàng tết. Theo đó, kế hoạch cung ứng hàng hóa năm nay được điều chỉnh tăng từ 30-40% so với năm trước. Riêng giai đoạn cao điểm tết, sản lượng hàng hóa dự kiến tăng 50-60% so với tháng trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh của người dân.

Về cơ cấu hàng hóa phục vụ tết, năm nay hệ thống tiếp tục tập trung vào nhóm sản phẩm thiết yếu, phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của các gia đình. Đặc biệt, từ giữa tháng 2, sức mua được dự báo sẽ tăng nhanh, đòi hỏi hệ thống bán lẻ phải chủ động nguồn cung và linh hoạt trong điều phối hàng hóa.

Song song với việc chuẩn bị nguồn hàng, SATRA phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ tiêu dùng trong khuôn khổ các hoạt động do Sở Công thương TPHCM phát động, theo hướng giữ ổn định giá, hạn chế biến động cục bộ trong cao điểm tết. Trọng tâm không nằm ở mở rộng tiêu thụ bằng mọi giá, mà ở việc giữ nhịp thị trường, bảo đảm khả năng tiếp cận hàng hóa thiết yếu của người tiêu dùng.

Với sự chuẩn bị sớm và đồng bộ, từ dự báo nhu cầu đến điều phối nguồn cung, SATRA kỳ vọng thị trường Tết Bính Ngọ 2026 sẽ vận hành ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân.

KHÁNH HẠ