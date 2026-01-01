Xanh hóa để tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu bắt buộc, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) khẳng định tiếp tục kiên trì theo đuổi chiến lược xanh một cách nhất quán. Đây được coi là trụ cột phát triển dài hạn, gắn liền với định hướng xanh hóa của Chính phủ và TPHCM.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA (thứ hai từ trái sang) tại lễ tôn vinh các Doanh nghiệp xanh TPHCM năm 2025

Lộ trình sớm cho toàn chuỗi cung ứng

Hiện nay, cụm từ xanh hóa đã dần trở thành điều kiện bắt buộc để tham gia thị trường, từ phân khúc xuất khẩu cho đến tiêu dùng nội địa. Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, chia sẻ, tại SATRA, lộ trình xanh hóa đã được hoạch định từ sớm, thẩm thấu vào từng khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh và được triển khai đồng bộ trong toàn hệ sinh thái các doanh nghiệp thành viên. Khác với cách tiếp cận xanh hóa ở vài công đoạn rời rạc, chiến lược của SATRA đặt trọng tâm vào việc xanh hóa toàn chuỗi, từ nguồn cung đầu vào, quá trình nuôi trồng, chế biến đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ tại các doanh nghiệp thành viên chủ lực. Tại Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), chuyển đổi xanh bắt đầu từ khâu chăn nuôi với hệ thống trang trại được đầu tư bài bản, kiểm soát chặt chẽ từ con giống, thức ăn, môi trường chuồng trại cho đến quy trình giết mổ và chế biến. Tương tự, tại Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) xanh hóa không chỉ là yêu cầu kỹ thuật để đáp ứng các thị trường xuất khẩu khó tính, mà đã trở thành chuẩn mực vận hành trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản, từ vùng nuôi, nhà máy chế biến đến logistics xuất khẩu.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp khi bước vào chuyển đổi xanh là áp lực về chi phí đầu tư ban đầu. Theo lãnh đạo SATRA, quá trình xanh hóa tất yếu kéo theo chi phí sản xuất gia tăng do doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ cho nhiều khâu, từ hạ tầng sản xuất, công nghệ xử lý môi trường đến việc sử dụng năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, với SATRA, chi phí không được nhìn nhận như một gánh nặng ngắn hạn mà là một phần chi phí cơ hội của chiến lược phát triển dài hạn. Ông Lâm Quốc Thanh nhấn mạnh: “Chuyển đổi xanh chắc chắn làm gia tăng chi phí trong ngắn hạn, nhưng tất cả được tính toán trong kế hoạch dài hơi của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong khi thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, SATRA không điều chỉnh tăng giá sản phẩm; các khoản đầu tư xanh được hạch toán theo lộ trình phù hợp”.

Chính cách tiếp cận này giúp SATRA duy trì được sự cân bằng giữa yêu cầu phát triển bền vững và trách nhiệm với thị trường. Việc đầu tư cho xanh hóa không nhằm tạo ra kết quả tức thời, mà hướng đến xây dựng nền tảng vận hành bền vững, đủ sức đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường và người tiêu dùng trong dài hạn.

Đây cũng là nền tảng giúp SATRA lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh là Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025. Theo ông Lâm Quốc Thanh, điều này không chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình SATRA kiên trì thực hiện chiến lược xanh gắn với lộ trình chung của Chính phủ và thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), cũng nhận định, ở những doanh nghiệp tiêu biểu như SATRA, điểm khác biệt không còn nằm ở việc xanh hóa từng khâu riêng lẻ, mà ở cách tiếp cận chuyển đổi xanh một cách toàn diện, xuyên suốt toàn bộ chuỗi. “Doanh nghiệp đã đi vào chiều sâu, kiểm soát đầu vào lẫn đầu ra, từ nguyên liệu, quy trình sản xuất đến xử lý chất thải và tối ưu vận hành theo hướng tuần hoàn. Chuyển đổi xanh vì vậy không còn là giải pháp đơn lẻ, mà là cách tiếp cận đồng bộ trong toàn bộ chuỗi giá trị”, ông Hòa nhận định.

Xây nền tảng vững chắc bằng chiến lược dài hơi

Theo các chuyên gia, xây dựng nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là lựa chọn tất yếu để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững. Cách tiếp cận này không chỉ hướng đến mục tiêu môi trường, mà còn gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tại Việt Nam, định hướng tăng trưởng xanh đã được xác lập trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi trường và bảo đảm công bằng xã hội. Trên cơ sở đó, yêu cầu thúc đẩy các hoạt động kinh tế bền vững ngày càng được đặt lên hàng đầu, trở thành mối quan tâm chung của các cấp quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Với SATRA, theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng công ty xác định chuyển đổi xanh là chiến lược lâu dài, không chỉ giới hạn ở sản xuất mà mở rộng tới hệ thống bán lẻ, vận hành và logistics. Do đó, trong chiến lược sắp tới, SATRA xây dựng 3 trụ cột chính gồm xanh trong quản trị, xanh sản phẩm và xanh cộng đồng, trong đó tiêu chí môi trường được tích hợp vào hệ thống chọn đối tác và nguồn cung đầu vào. Các sản phẩm với mã truy xuất nguồn gốc từ nông trại đến kệ hàng không chỉ đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng trong nước, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh khi vươn ra thị trường quốc tế, nơi tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc.

Theo định hướng này, SATRA sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình xanh hóa toàn chuỗi, từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và hệ thống phân phối. Việc kiểm soát đồng bộ đầu vào - đầu ra, giảm phát thải và tối ưu sử dụng tài nguyên được đặt trong một tổng thể thống nhất, thay vì tách rời theo từng khâu. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao của thị trường. Ở tầm nhìn dài hạn, chiến lược xanh của SATRA hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, không chỉ ở thị trường nội địa mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

MINH LAN