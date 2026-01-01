Gần 300 gian hàng tham gia chợ hoa Xuân Bình Điền Bính Ngọ 2026

Năm nay, chợ hoa Xuân Bình Điền được tổ chức trên diện tích khoảng 12.000m², với hơn 282 ô vựa hoa, cây kiểng. Chợ quy tụ đông đảo nhà vườn đến từ TPHCM; Hợp tác xã Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp); các địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Long như Vĩnh Thành, Chợ Lách, Hưng Khánh Trung, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung… mang đến hàng trăm chủng loại hoa, cây kiểng đặc trưng mùa tết. Những sắc hoa quen thuộc như mai vàng, cúc mâm xôi, bonsai nghệ thuật, lan… tạo nên không gian rực rỡ, đậm không khí xuân.

Không gian chợ hoa tiếp tục được đầu tư bài bản với nhiều tiểu cảnh đặc sắc. Ngay từ lối vào, cổng chợ được thiết kế nổi bật với hình tượng linh vật năm 2026. Khu “trên bến dưới thuyền” vẫn là điểm nhấn quen thuộc, tái hiện không gian sông nước miền Tây với hoa, cây kiểng được sắp đặt trên ghe, thuyền, vừa gần gũi vừa giàu tính văn hóa.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, chợ hoa xuân Bình Điền còn là không gian sinh hoạt cộng đồng. Ban tổ chức bố trí khu vui chơi thiếu nhi với các trò chơi dân gian như vẽ tranh, nắn tượng, kết hợp các trò chơi tương tác hiện đại trên màn hình cảm ứng, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình có trẻ nhỏ khi du xuân, thưởng lãm hoa.

Vào buổi tối, sân khấu chính của chợ hoa trở thành điểm hẹn văn hóa với các chương trình ca nhạc phục vụ người dân, quy tụ nhiều nghệ sĩ cải lương và ca nhạc được khán giả yêu mến như Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Kiều Oanh… góp phần tạo không khí xuân rộn ràng, gần gũi.

Song song đó, khu thương mại trong khuôn viên chợ hoa mang đến không khí mua sắm Tết thiết thực với các mặt hàng thiết yếu như hải sản, khô các loại, trái cây miệt vườn, hàng bình ổn và các giỏ quà tết. Các đơn vị thành viên của SATRA như Vissan, Cofidec, Satrafoods cùng các gian hàng dịch vụ ẩm thực phục vụ ăn uống nhẹ, bảo đảm an toàn thực phẩm, giúp người dân vừa tham quan, vừa mua sắm thuận tiện.

Với SATRA, việc duy trì chợ hoa Xuân Bình Điền không chỉ là hoạt động thường niên phục vụ tết, mà còn là cam kết lâu dài với người trồng hoa. Thông qua việc hỗ trợ mặt bằng, kết nối tiêu thụ và tổ chức không gian trưng bày tập trung, ban tổ chức giúp nhà vườn yên tâm mang đến thị trường những sản phẩm chất lượng, đồng thời góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa Tết Việt - nơi hoa, cây kiểng luôn gắn với sự sum vầy và khởi đầu mới.