Vissan mở rộng danh mục sản phẩm tiện lợi

Đáp ứng nhu cầu về sản phẩm thực phẩm tiện lợi, dễ chế biến nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và khẩu vị gia đình tiếp tục gia tăng, Vissan vừa giới thiệu ra thị trường chả chiên Vissan.

Theo doanh nghiệp, chả chiên Vissan được sản xuất theo quy trình chế biến sẵn, người tiêu dùng chỉ cần cắt lát và chiên nhanh là có thể sử dụng. Sản phẩm hướng đến sự tiện lợi trong chế biến, phù hợp với nhịp sống bận rộn của các gia đình đô thị, người đi làm, bữa ăn cần chuẩn bị nhanh gọn.

Về cách sử dụng, chả chiên có thể dùng kèm với cơm, bún hoặc làm món ăn nhanh trong bữa trưa văn phòng. Hương vị được thiết kế theo hướng quen thuộc, dễ ăn, phù hợp với khẩu vị số đông, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn bên cạnh các sản phẩm chả, xúc xích, thực phẩm chế biến sẵn giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng.

Việc ra mắt sản phẩm chả chiên cũng cho thấy định hướng của Vissan trong việc mở rộng danh mục thực phẩm tiện lợi, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, đồng thời duy trì các tiêu chí về chất lượng và an toàn thực phẩm - yếu tố ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Hiện sản phẩm chả chiên Vissan đã được phân phối tại hệ thống cửa hàng Vissan và các kênh bán lẻ của doanh nghiệp. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại website vissan.com.vn, danh sách cửa hàng tại vissanmart. com/cua-hang hoặc liên hệ hotline 1900 1960 để được tư vấn.

PHƯƠNG LAN