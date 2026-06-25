Giáo dục

Giáo dục hội nhập

King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc, lần đầu tại TPHCM

Học sinh và phụ huynh TPHCM kết nối trực tiếp với cộng đồng King’s toàn cầu qua chương trình học cùng đội ngũ từ King’s Anh Quốc.

King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc, lần đầu tại TPHCM

Trước khi khai giảng, học sinh và phụ huynh tại TPHCM đã có thể tiếp cận trực tiếp với cộng đồng King’s tại Anh Quốc. Mở màn là King’s Spotlight, được giảng dạy bởi giáo viên đến từ King’s College School, Wimbledon. Diễn ra từ ngày 7 đến 9-7-2026 cho học sinh 6–12 tuổi, đây là lần đầu tiên tại TPHCM các em được học trực tiếp cùng giáo viên King’s Anh Quốc, nơi Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách cùng được nuôi dưỡng.

Mỗi buổi gồm hai tiết: Toán Tư duy, nơi học sinh khám phá quy luật và những bài toán mở thay vì học công thức; Ngôn ngữ và Giao tiếp, nơi các em tìm hiểu cách diễn đạt suy nghĩ, hợp tác và tự tin trình bày quan điểm. Trong khi các con vào lớp, bố mẹ có một chương trình riêng: gặp gỡ giáo viên đến từ Wimbledon, lắng nghe hành trình phát triển của King’s từ Anh Quốc tới châu Á, và trao đổi cùng Hiệu trưởng Sáng lập về tầm nhìn cũng như chương trình học của trường.

Chương trình diễn ra tại School Gallery, 179 Võ Nguyên Giáp, An Khánh, TPHCM, với hai khung giờ mỗi ngày cho học sinh Year 2 đến Year 7, học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Phụ huynh nên đăng ký sớm tại: https://www.kingshcmc.edu.vn/kings-series/kings-spotlight

DŨNG TRẦN

Từ khóa

King’s Anh Quốc King’s College School School Gallery King Year Anh quốc Wimbledon Khai giảng An Khánh Diễn đạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn