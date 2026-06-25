King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc, lần đầu tại TPHCM

Trước khi khai giảng, học sinh và phụ huynh tại TPHCM đã có thể tiếp cận trực tiếp với cộng đồng King’s tại Anh Quốc. Mở màn là King’s Spotlight, được giảng dạy bởi giáo viên đến từ King’s College School, Wimbledon. Diễn ra từ ngày 7 đến 9-7-2026 cho học sinh 6–12 tuổi, đây là lần đầu tiên tại TPHCM các em được học trực tiếp cùng giáo viên King’s Anh Quốc, nơi Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách cùng được nuôi dưỡng.

Mỗi buổi gồm hai tiết: Toán Tư duy, nơi học sinh khám phá quy luật và những bài toán mở thay vì học công thức; Ngôn ngữ và Giao tiếp, nơi các em tìm hiểu cách diễn đạt suy nghĩ, hợp tác và tự tin trình bày quan điểm. Trong khi các con vào lớp, bố mẹ có một chương trình riêng: gặp gỡ giáo viên đến từ Wimbledon, lắng nghe hành trình phát triển của King’s từ Anh Quốc tới châu Á, và trao đổi cùng Hiệu trưởng Sáng lập về tầm nhìn cũng như chương trình học của trường.

Chương trình diễn ra tại School Gallery, 179 Võ Nguyên Giáp, An Khánh, TPHCM, với hai khung giờ mỗi ngày cho học sinh Year 2 đến Year 7, học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Phụ huynh nên đăng ký sớm tại: https://www.kingshcmc.edu.vn/kings-series/kings-spotlight

DŨNG TRẦN