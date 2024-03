360 đại biểu tham dự diễn đàn kết nối doanh nghiệp EuroCham - tỉnh Bình Phước

Chiều 12-3, tại TP Đồng Xoài, diễn ra “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024” với sự tham gia của gần 360 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện do UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ NN-PTNT, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tổ chức.

Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phía Nam; đại diện các cơ quan, phái đoàn ngoại giao các nước.

Các đại biểu tham dự diễn đàn kết nối doanh nghiệp EuroCham - tỉnh Bình Phước

Diễn đàn có sự tham dự của hơn 100 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu EuroCham với 27 quốc gia thành viên đến từ khối Liên minh châu Âu, như: Heineken, De Heus, Big Dutchman, Phileo by Lesaffre, Kilimo, Logwin Air and Ocean, Stolz Asia, The Fruit Republic, Biodevas, Lallemand, Hùng Nhơn Aust Export… và các doanh nghiệp đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham).

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, diễn đàn là cơ hội để Bình Phước mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp EuroCham có uy tín và tiềm lực tài chính, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số. Dự kiến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), rút ngắn khoảng cách từ Bình Phước tới TPHCM còn khoảng 70km và trong tương lai có đường sắt Xuyên Á đi qua sẽ tạo cú hích cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn phát biểu tại diễn đàn

Quy hoạch Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 có tổng diện tích đất công nghiệp 18.105 ha, trong đó quy hoạch mới 8 khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú với diện tích 4.200 ha, gần tỉnh Bình Dương, TPHCM và tỉnh Đồng Nai sẽ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền khẳng định, Bình Phước đang chuyển mình để hội nhập với thế giới và các nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất về thuế, về miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ kết nối cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, hỗ trợ doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và được công nhận, được tôn trọng, thực hiện các điều ước quốc tế về đầu tư.

Các đại biểu tham quan gian hàng cà phê Công

Với “nền tảng 4 tốt” đó là: hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt và dịch vụ công tốt, Bình Phước hướng đến đáp ứng tốt nhất các nhu cầu phục vụ, làm hài lòng các nhà đầu tư, trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu EuroCham. Tỉnh cam kết luôn sát cánh và đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh.

BÙI LIÊM- HOÀNG BẮC