479 Hòa Bình khởi công thi công xây dựng dự án cầu Phước An

Vừa qua, Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (thành viên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình) đã chính thức khởi công xây dựng gói thầu xây lắp cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ T36 - T37 thuộc dự án cầu Phước An.

Cầu Phước An là công trình giao thông cầu đường bộ cấp đặc biệt, do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản, cây cầu bắc qua sông Thị Vải, nối thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tại dự án, 479 Hòa Bình là nhà thầu thi công xây dựng kết cấu cầu, mặt bằng công trường, đường công vụ, trạm bê tông xi măng, đường dây trạm biến áp, khe co giãn,…

Dự kiến dự án được hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải vào Quý IV/2025.