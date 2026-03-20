50 năm một chặng đường trách nhiệm và niềm tin

Các đồng chí chủ trì hội thảo sáng 20-3. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trương Cộng Hòa, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM; Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP thành phố; Võ Văn Cương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Cùng dự còn có các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chỉ huy Trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Phát biểu tại hội thảo, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước cho biết, trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TPHCM, hàng vạn thanh niên nhiệt huyết đã được tập hợp trong lực lượng TNXP thành phố, cùng tham gia lao động sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả do chế độ cũ để lại.

Theo đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TPHCM là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ của một lực lượng đặc thù, được sinh ra từ yêu cầu của lịch sử, trưởng thành từ thực tiễn phong phú và khẳng định bằng những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng hiệu quả.

“50 năm không chỉ là một chặng đường thời gian, mà là hành trình của lý tưởng, trách nhiệm và niềm tin. Các hoạt động của TNXP thành phố đã tạo nên một dòng chảy mới, góp phần hình thành diện mạo mới cho TPHCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ qua từng giai đoạn, từng thời kỳ”, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước nhấn mạnh.

Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP thành phố, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đồng chí cũng cho biết, trong chiến tranh, TNXP là lực lượng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ thương binh, hỗ trợ các đơn vị bộ đội chiến đấu, là nguồn bổ sung quân số cho các đơn vị chủ lực khi có yêu cầu. Trong thời bình, TNXP tiếp tục là lực lượng xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ xã hội, góp phần giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của thành phố.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hội thảo nhằm ôn lại truyền thống 50 năm vẻ vang của lực lượng TNXP thành phố, đồng thời nhận diện lại sứ mệnh lịch sử của lực lượng thanh niên trong điều kiện mới trên cơ sở khoa học, thực tiễn và tầm nhìn chiến lược.

Đại biểu tham dự hội thảo sáng 20-3. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người gắn bó với Lực lượng TNXP thành phố đã phân tích, đóng góp nhiều ý kiến về việc phát huy vai trò của lực lượng TNXP trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo nhận được hơn 80 bài tham luận, tập trung làm rõ cơ sở lý luận, giá trị lịch sử, thực tiễn tổ chức, hoạt động và định hướng phát triển của Lực lượng TNXP thành phố trong giai đoạn hiện nay.

THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI