TPHCM ban hành phương án đảm bảo an toàn trên biển, trên sông và tìm kiếm cứu nạn

Phương án mới quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố trên sông, trên biển; đồng thời tăng cường biện pháp phòng ngừa, cảnh báo rủi ro và nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ trong vùng nước cảng biển TPHCM.

Chiều 5-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã ký ban hành Quyết định số 3037/QĐ-UBND về Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển; đồng thời quy định công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Phương án mới nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản và đảm bảo hoạt động giao thông thủy diễn ra an toàn, thông suốt.

TPHCM ban hành phương án đảm bảo an toàn tàu thuyền và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu nâng cao năng lực phòng ngừa, khả năng chỉ huy – phối hợp đa ngành và huy động tối đa các lực lượng tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu duy trì trực ban nghiêm túc, xử lý nhanh tin báo nạn và triển khai lực lượng trong thời gian ngắn nhất khi có sự cố xảy ra. Công tác quản lý tàu thuyền, thuyền viên, ngư trường khai thác, hệ thống lồng bè thủy sản… sẽ được kiểm soát chặt chẽ để chủ động thông tin, hướng dẫn phòng tránh thiên tai.

Phạm vi áp dụng phương án bao gồm vùng biển TPHCM, hệ thống sông và cửa sông của TPHCM và các khu vực giáp ranh, vùng neo đậu tàu thuyền, khu vực nuôi trồng thủy sản và toàn bộ vùng nước cảng biển.

Về lực lượng chủ trì cứu nạn, Bộ Tư lệnh TPHCM (trực tiếp là Bộ đội Biên phòng) chỉ huy khi sự cố xảy ra trên biển, Công an thành phố (lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH) chịu trách nhiệm các tình huống khẩn cấp trên sông, Cảng vụ Hàng hải phụ trách khu vực vùng nước cảng biển. Với các sự cố do cơ quan Trung ương chủ trì xử lý, TPHCM sẽ phối hợp hỗ trợ lực lượng theo yêu cầu.

UBND các phường, xã có trách nhiệm tuyên truyền quy định pháp luật, nắm chắc số lượng tàu thuyền xuất – nhập bến, cập nhật vị trí tàu cá hoạt động trên biển và chủ động hướng dẫn neo đậu an toàn khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tổ chức đào tạo thuyền trưởng – máy trưởng và theo dõi tàu đánh bắt xa bờ.

Bộ Tư lệnh TPHCM và Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ việc xuất bến, kiên quyết không cho tàu hết hạn đăng kiểm hoặc thiếu thiết bị an toàn ra khơi. Đài Thông tin duyên hải có nhiệm vụ truyền tin thời tiết, hướng dẫn tàu thuyền tránh vùng nguy hiểm và tiếp nhận thông tin cứu nạn để chuyển cho các cơ quan chức năng.

Phương án cũng quy định rõ trách nhiệm của thuyền trưởng, chủ tàu trong việc trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, hệ thống liên lạc, phao cứu sinh và duy trì trạng thái an toàn của phương tiện. Khi có thiên tai, chủ tàu phải chủ động báo cáo vị trí và chấp hành hướng dẫn điều động của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin báo nạn được quy định thống nhất. Tổng đài 112 đóng vai trò đầu mối tiếp nhận tin sự cố 24/7, liên thông với các đầu số khẩn cấp khác như 113, 114, 115. Các lực lượng có trách nhiệm duy trì liên lạc với người bị nạn, thu thập thông tin cần thiết, xác minh nguồn tin và báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TPHCM để điều động lực lượng.

Trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng của lực lượng tại chỗ, thành phố sẽ thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, điều phối mọi lực lượng tham gia, đồng thời đề nghị hỗ trợ từ Bộ Tư lệnh các quân chủng hoặc Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia khi cần thiết.

UBND cũng yêu cầu tất cả sở, ngành và UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp điều kiện thực tế, tổ chức rà soát, báo cáo thường xuyên và kịp thời kiến nghị điều chỉnh khi có vướng mắc. Việc đảm bảo nguồn lực tài chính được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

QUỐC HÙNG