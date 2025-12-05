Cần quy định rõ việc bảo vệ người tố cáo

Chiều 5-12, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, chiều 5-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Góp ý cụ thể vào dự thảo luật, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) tán thành hình thức tiếp công dân trực tuyến, tuy nhiên, để triển khai thống nhất trên toàn quốc, ĐB đề nghị cân nhắc quy định rõ nguyên tắc công nhận giá trị pháp lý của buổi tiếp công dân trực tuyến tương đương tiếp công dân trực tiếp, bao gồm giá trị của biên bản, hồ sơ, xác nhận và trách nhiệm pháp lý khi cung cấp thông tin sai sự thật. Quy định này giúp hạn chế tình trạng tranh chấp và bảo đảm sự thống nhất khi áp dụng trong thực tiễn ở các địa phương.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB cũng đồng tình việc yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng nhằm nâng cao vai trò của người đứng đầu. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong các vụ việc đông người, phức tạp, ĐB đề nghị bổ sung quy định bố trí lực lượng hỗ trợ chuyên môn và đảm bảo an ninh trật tự trong suốt buổi tiếp công dân nhằm bảo vệ an toàn cho cán bộ thực thi, giảm căng thẳng tâm lý và bảo đảm chất lượng công tác tiếp công dân.

Về tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết khiếu nại, ĐB Nguyễn Tâm Hùng thống nhất với việc bổ sung cơ chế tạm đình chỉ, đình chỉ nhằm hạn chế kéo dài vụ việc không cần thiết. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền của người khiếu nại, đề nghị cân nhắc quy định rõ quyền tiếp cận quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và quyền kiến nghị đối với quyết định này trong thời hạn nhất định, nhằm tránh nguy cơ lạm dụng hoặc vận dụng tùy tiện trên thực tế.

ĐB Trần Văn Tuấn (Bắc Ninh). Ảnh: QUANG PHÚC

Chung mối quan tâm, ĐB Trần Văn Tuấn (Bắc Ninh) đề nghị bổ sung quy định cụ thể ngay trong luật hoặc giao cho Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Đồng thời, cần bổ sung quy định cụ thể về thời hạn tạm đình chỉ tối đa nhằm tránh việc lạm dụng trong việc tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại để tránh đùn đẩy, né tránh giải quyết và gây bất lợi, bức xúc cho công dân.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ người thực thi công vụ khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bao gồm biện pháp xử lý hành vi lăng mạ, xúc phạm, công kích hoặc đe dọa cán bộ. “Thực tiễn cho thấy bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân phải song hành với bảo vệ người thi hành công vụ, đây là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương hành chính, không để cán bộ “sợ trách nhiệm” hay “tránh va chạm”, ĐB Nguyễn Tâm Hùng phát biểu.

Đồng quan điểm, ĐB Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) đề nghị quy định rõ việc bảo vệ người tố cáo, làm rõ những biểu hiện của hành vi trả thù, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dưới mọi hình thức để làm cơ sở nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm này.

ĐB Nguyễn Tâm Hùng cũng cho rằng, cần thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong trường hợp chậm hoặc né tránh tiếp công dân, kéo dài thời hạn giải quyết, hoặc chuyển đơn lòng vòng. Thực tiễn cho thấy nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài không xuất phát từ sự phức tạp của vụ việc mà từ sự né tránh trách nhiệm.

Các đại biểu dự họp chiều 5-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Giải trình trước Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, về quy định người đứng đầu tiếp công dân, dự thảo luật tiếp tục kế thừa quy định hiện hành, đó là không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu.

Về đình chỉ giải quyết khiếu nại trong trường hợp bất khả kháng, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và thể hiện nội dung này trong nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật.

Về bảo vệ người tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, nội dung này đã được quy định đầy đủ tại Luật Tố cáo, bao gồm bảo vệ thông tin, vị trí việc làm, tính mạng, xử lý hành vi trả thù người tố cáo.

PHAN THẢO