Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Nạn nhân dập lách, gãy cột sống

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra ngày 7-6, một nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Ngày 9-6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết bệnh nhân bị chấn thương nặng nhất trong vụ tai nạn đã ổn định sức khỏe.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân T.T.G.C.

Theo đó, anh T.T.G.C (30. tuổi, ngụ Khánh Hòa) là một trong số 19 nạn nhân. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, anh C. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua hội chẩn liên viện, các bác sĩ xác định, đây là trường hợp đa chấn thương phức tạp: dập lách độ 4, gãy ổ cối, gãy cột sống, trật đốt sống liệt 2 chân... Ê-kíp cấp cứu tiến hành xử trí tình trạng dập lách, chuyển bệnh nhân về khoa theo dõi sát sao.

Bệnh nhân hiện ổn định và sắp được phẫu thuật.

Theo TS-BS Trần Minh Trí, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có dấu hiệu tiến triển tích cực, tỉnh táo, có thể tiếp xúc tốt, trò chuyện bình thường.

Qua thăm khám và đánh giá cận lâm sàng, ê-kip điều trị dự kiến sẽ tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cột sống lưng cho bệnh nhân vào ngày mai.

Ca phẫu thuật này giúp người bệnh có thể xoay trở sớm, hạn chế các biến chứng do nằm lâu.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, ngày 7-6, xe khách giường nằm biển số 50F-040.xx do ông N.H.T. (49 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Phan Thiết đi Đồng Nai. Khi đến Km30, đoạn qua xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng), xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ-moóc biển số 36R-030.xx do ông L.S.H. (46 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng, 19 người nhập viện, 3 người nguy kịch.

GIAO LINH