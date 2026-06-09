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Podcast bản tin trưa 9-6: Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Nạn nhân dập lách, gãy cột sống

SGGPO

Podcast bản tin trưa 9-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng vào đầu tháng 7; TP Huế xác minh thông tin mộ tập thể 15 liệt sĩ; 43 giải thưởng được trao tại Liên hoan phim ngắn TPHCM 2026; Không khí lạnh gây mưa diện rộng ở Bắc bộ; Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Nạn nhân dập lách, gãy cột sống; Dùng xe thang khống chế đám cháy quán karaoke ở Đà Nẵng.

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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