Podcast bản tin trưa 9-6: Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Nạn nhân dập lách, gãy cột sống

Podcast bản tin trưa 9-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng vào đầu tháng 7; TP Huế xác minh thông tin mộ tập thể 15 liệt sĩ; 43 giải thưởng được trao tại Liên hoan phim ngắn TPHCM 2026; Không khí lạnh gây mưa diện rộng ở Bắc bộ; Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Nạn nhân dập lách, gãy cột sống; Dùng xe thang khống chế đám cháy quán karaoke ở Đà Nẵng.