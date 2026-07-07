Tai nạn trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 2 người thương vong

Vụ va chạm giữa 2 xe tải trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng) khiến 2 người mắc kẹt trong cabin, trong đó 1 người tử vong.

Rạng sáng 7-7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua km153+050 thuộc xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng), khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, xe tải thùng đông lạnh lưu thông theo hướng Nam - Bắc tông mạnh vào đuôi một xe tải khác đang dừng cùng chiều ở làn sát lề đường cao tốc. Vụ va chạm khiến phần đầu cabin xe tải thùng đông lạnh biến dạng, dính chặt vào đuôi xe phía trước.

Chiếc xe tải thùng đông lạnh bị biến dạng. Ảnh: NDCC

Lực lượng chức năng xác định có 2 người mắc kẹt trong cabin, trong đó một người đã tử vong, người còn lại bị thương.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Công an tỉnh Lâm Đồng) điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng thiết bị cắt, phá cabin để đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong thời gian xử lý hiện trường, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Bộ Công an) phối hợp điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện lưu thông ra quốc lộ 1A để tiếp tục lưu thông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Đến rạng sáng cùng ngày, hiện trường đã được giải tỏa, giao thông trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trở lại bình thường.

NGUYỄN TIẾN