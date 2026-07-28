An toàn phải được đặt lên hàng đầu

Sau bài viết Khoảng trống trách nhiệm sau các vụ đuối nước đăng trên Báo SGGP, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến cho rằng cần hoàn thiện quy định, tăng cường quản lý và nâng cao trách nhiệm trong giám sát, bảo vệ trẻ em.

* Ông LÊ VĂN CẢI, 66/25 đường Nhiêu Tứ, phường Cầu Kiệu, TPHCM:

Có phương án phù hợp cho việc dạy bơi

Đọc bài phản ánh của Báo SGGP, tôi tha thiết mong môn bơi lội sớm trở thành môn học chính khóa trong trường học. Hàng năm, nước ta vẫn ghi nhận nhiều trẻ em tử vong do đuối nước. Theo tôi, một trong những nguyên nhân là việc dạy bơi chưa được quan tâm đúng mức.

Tuy nhiên, để triển khai đại trà, cần tính đến điều kiện thực tế. Có trường có hồ bơi, có trường không; vì vậy, ngành giáo dục cần có phương án phù hợp, như liên kết với các trung tâm thể thao, hồ bơi công cộng hoặc đầu tư theo lộ trình, thay vì để mỗi trường tự xoay xở. Hiện nay, hầu hết các địa phương đều có hồ bơi, do đó nếu tổ chức hợp lý, thậm chí hỗ trợ miễn phí học phí cho học sinh, việc phổ cập bơi hoàn toàn khả thi.

Trẻ em khi học bơi phải có sự theo dõi sát sao từ người lớn. ẢNH: GIAO LINH

* Cô TRẦN THỊ AN PHA, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, phường Tam Thắng, TPHCM:

Đặt phòng ngừa lên trước kỹ thuật

Trong tổ chức dạy bơi cho học sinh, công tác giám sát và bảo đảm an toàn là yếu tố quan trọng nhất, được đặt lên trên cả kỹ thuật dạy bơi. Nhà trường lựa chọn đơn vị phối hợp có đủ điều kiện và kinh nghiệm tổ chức dạy bơi trong trường học; phân công rõ trách nhiệm cho giáo viên, nhân viên cứu hộ và các lực lượng hỗ trợ. Những nhân sự này đều được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu.

Cùng với đó, xây dựng phương án xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Đối với học sinh, nhà trường rà soát tình trạng sức khỏe, lưu ý các trường hợp có bệnh lý nền để bảo đảm các em đủ điều kiện tham gia học bơi. Trong mỗi buổi học, nhà trường đều bố trí lực lượng giám sát, điểm danh trước và sau khi xuống hồ bơi để quản lý chặt chẽ.

*Chị TRẦN THỊ TÝ, ngụ phường Phước Long, TPHCM:

Cha mẹ không nên rời mắt khi con ở dưới hồ bơi

Tôi có hai con trai đang học tiểu học, rất hiếu động. Các cháu đều đã biết bơi thành thạo, nhưng mỗi lần đi bơi hoặc hoạt động dã ngoại liên quan đến sông suối, luôn có cha hoặc mẹ đi cùng. Trách nhiệm của phụ huynh phải được đặt lên hàng đầu. Hồ bơi nào cũng có nhân viên túc trực, nhưng việc bao quát hàng chục trẻ nô đùa dưới nước là không dễ. Tôi cũng nhận thấy nhiều phụ huynh đưa con đi bơi nhưng lại tập trung vào việc sử dụng điện thoại. Điều này cực kỳ nguy hiểm! Các con có thể bị chuột rút, sặc nước, hoặc đuối nước bất kỳ lúc nào. Lơ đễnh một vài giây, có khi hối hận cả đời.

* Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Phạm Hưng:

Mỗi bên đều phải chịu trách nhiệm

Hồ bơi là nơi kinh doanh dịch vụ nên có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho khách: phải có biển cảnh báo, có thiết bị cứu nạn và nhân viên cứu hộ thường xuyên quan sát để kịp thời xử lý khi có sự cố. Nếu lơ là, thiếu nhân viên cứu hộ hoặc không bảo đảm các điều kiện an toàn thì đơn vị quản lý có thể phải chịu trách nhiệm dân sự, hành chính, thậm chí là hình sự khi xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với cha mẹ và người giám hộ. Trẻ nhỏ, nhất là trẻ chưa biết bơi, không thể được xem là đã “gửi” cho hồ bơi rồi thì người lớn yên tâm làm việc khác. Sự quan sát, giám sát của cha mẹ luôn là “phao cứu sinh” quan trọng nhất đối với trẻ.

Trong thực tế, khi giải quyết các vụ án liên quan đến đuối nước, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đánh giá toàn diện trách nhiệm của các bên: đơn vị quản lý hồ bơi có bảo đảm đúng quy định, nhân viên cứu hộ có làm tròn nhiệm vụ, cha mẹ có thực hiện đầy đủ việc giám sát con hay không. Từ đó mới có thể xác định trách nhiệm của từng bên theo đúng quy định pháp luật.

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn triển khai Công điện số 46/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Sở Y tế TPHCM đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu xác định công tác phòng, chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chính quyền địa phương. Người đứng đầu chính quyền các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trong phạm vi quản lý khi để xảy ra tai nạn đuối nước nghiêm trọng do không kịp thời triển khai hoặc triển khai không đầy đủ các biện pháp phòng ngừa theo quy định.

GIAO LINH - KHÁNH CHI ghi