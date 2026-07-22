Khoảng trống trách nhiệm sau các vụ đuối nước

Đã có những trường hợp trẻ em đuối nước ngay tại hồ bơi công cộng hoặc trong lớp học bơi. Nhưng trách nhiệm sau nhiều vụ việc lại chưa được xác định rõ, khiến gia đình nạn nhân day dứt.

8 tháng chờ câu trả lời về trách nhiệm

Ngày 25-11-2025, đau thương ập đến gia đình người thân của anh Nguyễn Duy Phương (42 tuổi, xã Hưng Long, TPHCM). Cháu ruột anh Phương là em L.T.K. (12 tuổi, học sinh Trường THCS Bùi Văn Thủ, TPHCM) bị đuối nước trong giờ học bơi. Dù được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, K. vẫn không qua khỏi do tổn thương não, ngưng tim trước nhập viện. Mất đứa con duy nhất, chị N.T.T.V. (40 tuổi, em gái anh Phương) sống trong chuỗi ngày tuyệt vọng với thuốc điều trị trầm cảm.

Việc tổ chức các lớp học bơi phải tuân thủ rất nhiều quy định về bảo đảm an toàn. Ảnh minh họa bằng AI

“Gia đình đau đáu một câu hỏi, tại sao lớp học bơi có nhiều người lớn giám sát nhưng tai nạn vẫn đến với K. Đây là lớp học thuộc chương trình của nhà trường nên chúng tôi tin tưởng tuyệt đối. Chúng tôi đã rất phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra nguyên nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời, không biết trách nhiệm thuộc về ai. Vậy làm sao có thể ngăn ngừa tai nạn tương tự và bảo vệ học sinh khác?”, anh Phương đau buồn chia sẻ.

Sự bức xúc của gia đình anh Phương là hợp lẽ. Theo tìm hiểu, ngày 25-11-2025, em K. tham gia lớp học bơi do nhà trường tổ chức, theo hợp đồng ký với một hồ bơi ở xã Xuân Thới Sơn (TPHCM). Nhà trường cử giáo viên đi cùng, khu vực hồ bơi còn có giáo viên thể dục, nhân viên hồ bơi. Theo camera hiện trường, một bạn học phát hiện K. bất động dưới nước nên kéo K. lên bờ. K. được một người sơ cứu tại hiện trường.

Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, bệnh nhi đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, hồi sức suốt 1 giờ rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Lúc này, K. đã hôn mê sâu, đồng tử giãn. Dù bác sĩ nỗ lực cứu chữa, kết cục vẫn không đổi. Đại diện nhà trường cho biết đã phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra an toàn của hồ bơi ngay sau sự việc. Tuy nhiên, “nguyên nhân vẫn phải chờ cơ quan chức năng xác định”, đến nay đã 8 tháng!

Đây không phải tai nạn duy nhất liên quan đến hồ bơi công cộng. Tháng 12-2025, một học sinh tiểu học tại TPHCM cũng đuối nước ở hồ bơi khi đi dã ngoại cùng nhà trường. Một bạn học phát hiện nên hô hoán, báo với giáo viên và nhân viên cứu hộ. Nạn nhân tử vong sau 48 giờ cấp cứu tại bệnh viện. Tháng 4-2026, một bé trai 6 tuổi gặp nạn tại hồ bơi ở phường Bình Tân, TPHCM và tử vong sau đó. Còn Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận 20 trường hợp trẻ đuối nước trong 2 tháng hè, một số ca xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong lớp học bơi.

Bịt lỗ hổng giám sát

Về quy định liên quan tiêu chuẩn an toàn tại hồ bơi, tập luyện và cứu hộ, theo luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM), Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL quy định rất rõ: phải có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia hoạt động; đảm bảo ít nhất 1 nhân viên/200m2 mặt nước (hoặc ít nhất 1 nhân viên cho mỗi bể bơi độc lập). Nhân viên cứu hộ bắt buộc phải có chứng chỉ chuyên môn do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Hiệp hội Thể thao dưới nước cấp.

Luật sư Trần Minh Hùng cho rằng, trong trường hợp học sinh đuối nước khi đang học bơi, nếu quá trình điều tra xác định nhân viên hồ bơi và giáo viên không túc trực giám sát, không sơ cứu dẫn đến học sinh đuối nước, tử vong thì đây là hành vi không thực hiện đúng quy định.

Chủ hồ bơi và Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân; đồng thời, cần xem xét trách nhiệm của chủ hồ bơi trong việc tuyển dụng nhân sự, nếu không đủ chứng chỉ chuyên môn, cũng như làm rõ liệu quy trình vận hành có tồn tại lỗi hệ thống? Nhà trường cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm trong công tác tổ chức, quản lý học sinh trong khóa học.

“Các vụ tử vong khi học bơi là nghịch lý khó chấp nhận. Cần xem xét trách nhiệm hình sự các vụ tắc trách để răn đe, ngăn ngừa vi phạm; thu hồi giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh hồ bơi vi phạm quy trình cứu hộ cứu nạn… Bên cạnh đó, cần có quy định cam kết bắt buộc khi nhà trường tổ chức cho học sinh về tỷ lệ người giám sát/học sinh. Chẳng hạn, 1 giáo viên quản lý tối đa 10-15 học sinh dưới nước.

Không thể có chuyện không biết ai chịu trách nhiệm đối với các vụ đuối nước ngay tại các bể bơi có đầy đủ biển báo và nhân viên cứu hộ. Đã đến lúc các cơ quan quản lý phải vào cuộc toàn diện”, luật sư Trần Minh Hùng nêu ý kiến.

BS Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cho biết, nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy. Thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút. Nếu sau 10 phút, gần như nạn nhân không có khả năng hồi phục. Thời gian phát hiện và kỹ năng sơ cứu tại hiện trường quyết định cơ hội cứu người. Kỹ năng này phải được huấn luyện kỹ càng và tập huấn thường xuyên.

GIAO LINH