Nhếch nhác tại các điểm tập kết rác

Tại nhiều điểm tập kết và trạm trung chuyển rác trên địa bàn TPHCM thường xuyên phát sinh nước rỉ rác, phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh hoạt của người dân.

Xe rác choán hết vỉa hè

Nhiều năm qua, khu vực bên cạnh tòa cao ốc tại số 432-436 đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) tồn tại một điểm tập kết rác, gây ô nhiễm môi trường.

Điểm tập kết rác bên cạnh cao ốc 432-436 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ (ảnh chụp tối 16-7). ẢNH: THANH HIỀN

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào đầu giờ tối 16-7 cho thấy, có nhiều xe đẩy chứa đầy rác để hở cùng các thùng chứa rác phủ bạt xếp kín trên vỉa hè. Trong quá trình thu gom, vận chuyển, rác và nước rỉ rác vương vãi. Nhiều xe đẩy rác, thùng chứa và rác thải cồng kềnh chiếm gần hết vỉa hè, khiến người đi bộ hầu như không còn lối đi, phải né tránh hoặc bước xuống lòng đường. Ban ngày, các xe đẩy và thùng chứa rác vẫn được tập kết tại đây, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cản trở việc đi lại của người dân.

Cùng thời điểm, cách đó không xa, điểm tập kết rác trên đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), khu vực gần vòng xoay đường 3 Tháng 2 - Nguyễn Tri Phương có hơn 10 xe đẩy rác đậu dưới lòng đường và khoảng 5 xe đậu trên vỉa hè. Theo lời anh T.N., người dân sống gần khu vực này, hàng ngày, các xe rác bắt đầu tập kết từ khoảng 18 giờ. Đến khoảng 20 giờ, xe chuyên dụng mới đến vận chuyển rác đi. Vào thời điểm tập kết rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Tại trạm trung chuyển rác trên đường Phạm Văn Nghị, đường Bình Giã (phường Rạch Dừa), tình trạng ô nhiễm từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Vào đầu ngày và cuối ngày, xe chở rác đậu kín khu vực xung quanh trạm trung chuyển. Ông Phạm Văn Phương, ngụ khu phố 23, phường Rạch Dừa, bức xúc: “Mỗi ngày hàng chục lượt xe rác ra vào, nước rỉ rác chảy xuống đường, thành vệt dài. Những hôm trời nắng, chỉ cần mở cửa là mùi hôi xộc vào nhà”.

Tình cảnh tương tự xảy ra tại trạm trung chuyển rác ở hẻm 413 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu. Các hộ dân tại hẻm 413 đường Trần Phú đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Vũng Tàu đề nghị xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài. Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Vũng Tàu đã phối hợp kiểm tra đột xuất, ghi nhận trong khuôn viên trạm phát sinh mùi hôi, hố chứa nước thải đã đầy và có hiện tượng tràn ra môi trường trong quá trình vệ sinh sân bãi…

Sẽ di dời ngay điểm tập kết bất hợp lý

TPHCM có 39 trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động. Trong đó, khu vực tỉnh Bình Dương trước đây có 4 trạm, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có 8 trạm, khu vực TPHCM có 27 trạm. Các trạm trung chuyển đang hoạt động với diện tích, công suất, công nghệ và phạm vi tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt khác nhau.

Lãnh đạo UBND phường Bàn Cờ cho biết, hiện trên địa bàn phường có 4 điểm tập kết rác. Về điểm tập kết rác bên cạnh tòa cao ốc số 432-436 đường Nguyễn Thị Minh Khai, ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, thừa nhận tình trạng nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị đã kéo dài nhiều năm qua. “Phường chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích sẽ di dời ngay điểm tập kết này”, ông Giang cho hay.

Đối với các trạm trung chuyển rác ở phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa, ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO), lý giải, các trạm này vận hành từ nhiều năm trước, khi khu vực còn thưa dân cư. Đến nay, dân cư đông đúc hơn, dẫn đến phát sinh bất cập. Trong cao điểm du lịch hè, lượng khách tăng mạnh, rác sinh hoạt tăng nên tần suất xe thu gom, vận chuyển rác cao hơn. Dù đơn vị duy trì vận chuyển rác trong ngày, phun khử mùi định kỳ và thu gom nước rỉ rác, nhưng do công nghệ của các trạm hiện hữu đã lạc hậu nên chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Về giải pháp lâu dài, ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, thông tin, ngày 14-7, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 441 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại khu đất 5.658m2 trong hẻm 413 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, sẽ ứng dụng công nghệ tiếp nhận, nén ép và trung chuyển chất thải tiên tiến, với công suất dự kiến đạt 360 tấn/ngày, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. “Trước mắt, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành, yêu cầu đơn vị quản lý khắc phục ngay các tồn tại nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân”, ông Hùng khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, cho hay, sau khi được thu gom, rác được đưa về các điểm tập kết thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, sau đó chuyển đến các trạm trung chuyển trước khi vận chuyển đến khu xử lý. Sở NN-MT chịu trách nhiệm quản lý công tác vận chuyển từ các trạm trung chuyển đến khu xử lý, bảo đảm không xảy ra ùn ứ và giữ gìn vệ sinh môi trường. Đối với các phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại các điểm tập kết và trạm trung chuyển, Sở NN-MT sẽ kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nhằm hạn chế tình trạng lưu giữ rác kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở NN-MT đang rà soát, tổng hợp hiện trạng hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn; đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống này theo các quy chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường và quy hoạch hiện hành, làm cơ sở tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trong thời gian tới.

THANH HIỀN - QUANG VŨ