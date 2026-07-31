Thư đi - Tin lại

Tuần qua, Báo SGGP đã nhận đơn, thư của các bạn đọc trên địa bàn TPHCM:

Bùi Đức Huy (phường Tân Hòa), tập thể viên chức Trường TCKT Nông nghiệp TPHCM (phường Tân Định), người dân hẻm 109 (phường Hiệp Bình), Hà Duy Hùng (phường Hòa Hưng), Lê Thị Liễu (phường Tam Thắng), Nguyễn Thành Huy (phường Tân Hòa), Trần Bích Thủy (xã Nhà Bè), Phan Công Điền (phường Vũng Tàu), Trần Thị Bạch Tuyết (phường Bến Thành), Lê Thị Cẩm Hương (phường Xóm Chiếu), Nguyễn Thị Phương Anh (phường Vũng Tàu), Đinh Thị Định (phường Lái Thiêu). Báo SGGP cũng nhận đơn, thư của bạn đọc Trương Hoàng Bảo (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), Đặng Quang Bình (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), Lê Thị Thạch (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).

Báo SGGP đã chuyển đơn của bạn đọc đến các cơ quan, đơn vị: PC26089 đến UBND phường Tân Hòa; PC26090 đến Công an phường Hiệp Bình; PC26091 đến Thuế TPHCM; PC26092 đến UBND phường Tân Hưng; PC26093, PC26094 đến Thanh tra tỉnh Gia Lai; PC26095, PC26096 đến Phòng PC03 - Công an TPHCM; PC26097 đến UBND phường Vũng Tàu; PC26098 đến Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng; PC26099 đến Công ty Điện lực Vũng Tàu; PC26100 đến UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai; PC26101 đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2.

Báo SGGP cũng đã nhận được phản hồi từ các cơ quan, đơn vị: Công an phường Long Trường (PC26079), Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long (PC26078).

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

BỘ PHẬN CTBĐ