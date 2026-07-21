Món quà nhỏ nhiều ý nghĩa

Sau khi tập thể dục buổi sáng, về đến nhà, thấy tờ báo được đặt ngay ngắn trong hộp thư là tôi lấy đọc ngay. Từ những trang thời sự trong nước, quốc tế đến các bài phân tích về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM và cả nước đều mang lại nhiều thông tin bổ ích. Chứng kiến sự phát triển của thành phố và đất nước qua từng trang báo giúp tôi thêm tin tưởng vào triển vọng phát triển chung. Những thông tin thời sự trên báo cũng trở thành chủ đề trao đổi của các cán bộ hưu trí trong những buổi gặp gỡ bên tách trà hay ly cà phê mỗi ngày.

Được tặng báo giấy Sài Gòn Giải Phóng là niềm vinh dự đối với những đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, vừa thể hiện sự trân trọng, vừa nhắc nhở mỗi người tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, nêu gương, góp phần lan tỏa những thông tin chính thống và những giá trị tích cực đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là việc làm thiết thực, góp phần nâng cao văn hóa đọc, lan tỏa thông tin chính thống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguyễn Ngọc Thạch, Đảng viên 39 năm tuổi Đảng, trú tại 47 G8, đường D5, Khu dân cư An Sương, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM