Mang phòng tin học đến vùng cao Lâm Đồng

Phòng tin học mới được Báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty Toshiko bàn giao tại điểm trường thôn La Ngà, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng), giúp hơn 100 học sinh vùng khó có điều kiện học tập.

Sáng 4-9, tại điểm trường thôn La Ngà thuộc Trường Tiểu học và THCS La Dạ, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng), Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Dạ và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại - Dịch vụ Nhân Hòa (Công ty Toshiko) tổ chức khánh thành, bàn giao phòng tin học thuộc chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”.

Đại diện Báo SGGP, nhà tài trợ chương trình và đại diện lãnh đạo xã La Dạ tại buổi lễ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo SGGP; ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ; đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học và THCS La Dạ.

Điểm trường thôn La Ngà là một trong những điểm trường khó khăn của xã La Dạ, hiện có 100 học sinh tiểu học theo học, trong đó học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99%.

Các tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Tiểu học và THCS La Dạ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS La Dạ Kiều Đức Thuận cho biết, khi môn Tin học được đưa vào giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới, điểm trường vẫn chưa có phòng máy tính. Học sinh chủ yếu học lý thuyết; đến tiết thực hành, thầy và trò phải di chuyển gần 5km đường đồi núi, qua khu vực rừng dốc để về điểm trường chính ở trung tâm xã. Việc đi lại xa và khó khăn ảnh hưởng đến việc dạy học, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh nhỏ tuổi.

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty Toshiko trao bảng tượng trưng số tiền tài trợ cho công trình phòng học tin học. Ảnh: TIẾN THẮNG

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành công trình phòng tin học cho điểm trường thôn La Ngà, thuộc Trường Tiểu học và THCS La Dạ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Sau chuyến thăm, trao tặng 673 áo ấm và 20 suất học bổng thuộc chương trình “Áo ấm đến trường” tại La Dạ vào ngày 22-5-2026, Ban Tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” cùng Công ty Toshiko tiếp tục hỗ trợ xây dựng phòng tin học cho điểm trường.

Bàn giao công trình phòng tin học cho các em học sinh. Ảnh: TIẾN THẮNG

Công trình được khởi công ngày 2-7-2026 và hoàn thành sau gần 2 tháng thi công. Phòng tin học được xây dựng khang trang, hoàn thiện trước thềm năm học mới 2026-2027, với tổng kinh phí hơn 212 triệu đồng. Trong đó, Báo SGGP và Công ty Toshiko tài trợ hơn 202 triệu đồng, phần còn lại do nhà trường đối ứng.

Đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Dạ và nhà trường trao thư cảm ơn tới Báo SGGP và nhà tài trợ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Toshiko phát biểu. Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại lễ khánh thành, Ban Tổ chức chương trình cũng trao tặng sách, vở và ba lô cho toàn bộ 107 học sinh tại điểm trường thôn La Ngà.

Các em học sinh háo hức sử dụng phòng tin học. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Hồng Nhung chia sẻ, điều kiện học tập giữa học sinh thành phố và vùng xa còn nhiều khác biệt, nhưng cơ hội tiếp cận tri thức không nên có khoảng cách.

“Một chiếc máy tính, nếu được sử dụng đúng cách, không chỉ là một thiết bị. Nó có thể là một thư viện, một lớp học và còn có thể là một cánh cửa mở ra thế giới”, bà Lê Thị Hồng Nhung nói.

Bà Lê Thị Hồng Nhung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Lãnh đạo Công ty Toshiko cùng chung niềm vui với các em học sinh. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Toshiko, bày tỏ vui mừng khi công trình hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời kỳ vọng món quà của tập thể cán bộ, nhân viên công ty sẽ giúp việc học tập của học sinh thuận lợi, an toàn hơn.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS La Dạ tại phòng tin học. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phòng tin học còn được lắp đặt thêm bàn ghế, sách, truyện để phục vụ các em học sinh học tập. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Kiều Đức Thuận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS La Dạ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo SGGP và Công ty Toshiko. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đón nhận phòng tin học mới, Hiệu trưởng Kiều Đức Thuận cảm ơn Báo SGGP, Công ty Toshiko và chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhà trường. Theo ông, công trình giúp học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện thực hành Tin học ngay tại điểm trường, từng bước tiếp cận tri thức số và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục vùng khó khăn.

Nhà trường cam kết quản lý, bảo quản và khai thác hiệu quả phòng máy, phục vụ việc dạy và học lâu dài. Đây là lần thứ hai Báo SGGP và Công ty Toshiko đồng hành cùng xã La Dạ, nâng tổng kinh phí doanh nghiệp hỗ trợ nhà trường lên gần 350 triệu đồng.

Các em học sinh vui mừng khi nhận được những món quà từ Báo SGGP và nhà tài trợ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Bà Lê Thị Hồng Nhung trao quà cho các em học sinh. Ảnh: TIẾN THẮNG

Hơn 51 năm qua, ngoài nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, Báo SGGP luôn xác định, trách nhiệm của người làm báo không chỉ dừng lại ở những trang viết. Phía sau một bài báo về giáo dục, phía sau một câu chuyện về vùng sâu, vùng xa, phía sau những con số về hoàn cảnh khó khăn là những ước mơ rất thật của những đứa trẻ. Những ước mơ ấy nếu được tiếp thêm một chút điều kiện, một chút niềm tin, các em hoàn toàn có thể vươn lên bằng chính đôi chân của mình. Với định hướng đó, nhiều hoạt động xã hội hướng đến trẻ nhỏ đã được Báo SGGP dành tâm huyết và vận động nguồn lực để thực hiện thường xuyên. Trong đó có hai chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” và “Áo ấm đến trường”. Từ năm 2023 đến nay, đã có 86 sự kiện trao quà tặng, áo ấm; khánh thành, bàn giao cơ sở vật chất cho các trường học và học sinh tại hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng. Mỗi điểm đến là một hành trình nhân ái, nơi chúng tôi được lắng nghe, được thấu hiểu và được đồng hành cùng những ước mơ nhỏ bé cần được chắp cánh.

TIẾN THẮNG