TPHCM khen thưởng các tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia năm 2025

Tham dự có các đồng chí: Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Đợt này, TPHCM khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia với mức thưởng bằng 50% giá trị giải thưởng của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia.

Đồng chí Phạm Quý Trọng và đồng chí Tăng Hữu Phong tặng hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả

Trong 9 tác phẩm đoạt giải, Báo Sài Gòn Giải Phóng có 2 tác phẩm được vinh danh. Tác phẩm “Loạt 3 bài: Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng” của nhóm tác giả Võ Thị Hồng Hiệp, Lê Hoàng Việt Lâm, Hoàng Diệp Hằng đoạt Giải C.

Tác phẩm “Công trình báo chí dữ liệu đặc biệt: Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm - Những dấu ấn tự hào qua trang Báo Sài Gòn Giải Phóng” của nhóm tác giả Nguyễn Chiến Dũng, Võ Minh Phong, Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Thị Tuyết Dân, Lê Thị Hữu Vi, Trần Thuỵ Phương Quyên đoạt Giải Khuyến khích.

Đồng chí Tăng Hữu Phong phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ làm báo thành phố, đồng thời tạo động lực để tiếp tục sáng tạo, dấn thân, đầu tư cho các tác phẩm báo chí chất lượng, có sức lan tỏa. Đồng chí đánh giá thành tích năm nay đa dạng về thể loại, với nhiều cơ quan báo chí được vinh danh.

Đồng chí Tăng Hữu Phong và đồng chí Cao Anh Minh tặng hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả

Từ kết quả này, đồng chí Tăng Hữu Phong đề nghị các cơ quan báo chí thành phố chủ động đầu tư, chuẩn bị tác phẩm tham dự các giải báo chí quốc gia; sớm xác định đề tài, lĩnh vực, thể loại dựa trên thế mạnh của từng đơn vị và tổ chức lực lượng phù hợp.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tập trung phản ánh những vấn đề lớn, yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn phát triển của đất nước và TPHCM, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa... Đồng thời, báo chí cần thể hiện rõ vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái bằng lý lẽ, sự chỉn chu và sức thuyết phục của những tác phẩm chất lượng.

Đại biểu tham dự chụp hình tại buổi lễ trao khen thưởng

Đồng chí Tăng Hữu Phong cũng lưu ý tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm báo chí đa phương tiện như video, clip ngắn, tin ảnh chất lượng, phù hợp với phương thức tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Đồng chí mong muốn đội ngũ những người làm báo thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, đổi mới phương thức làm báo, đầu tư nhiều hơn cho các tác phẩm chất lượng, góp phần vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

Đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí cùng tác giả, nhóm tác giả dự buổi lễ trao khen thưởng

Đại biểu tham dự buổi lễ trao khen thưởng

Theo đồng chí Tăng Hữu Phong, thời gian qua, thông qua các hoạt động về nguồn và chương trình công tác xã hội tại nhiều tỉnh, thành, các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đoạt giải đã tích cực chung tay chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của báo chí thành phố với cộng đồng.

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CẨM TUYẾT