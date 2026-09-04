Bộ Công an bàn giao mái ấm an cư và công trình lớp học tại Cà Mau

Ngày 4-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau cùng các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao 46 mái ấm an cư và công trình lớp học tại 4 điểm trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (bìa phải); cùng Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Hồ Việt Triều (bài trái) và đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng cho đại diện các địa phương thụ hưởng chương trình. ẢNH: MỸ TRÂN

Trong số 46 mái ấm an cư được trao cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn có 12 căn tại phường Giá Rai, 11 căn tại xã Định Thành và 23 căn tại xã Gành Hào Còn 4 điểm trường gồm: Trường Tiểu học Phong Thạnh, Trường Mầm non Hương Sen, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm và Trường Mầm non Vàng Anh được hỗ trợ xây mới, cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ dạy, học. Tổng kinh phí gần 8,6 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Việc hỗ trợ nhà ở và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn góp phần chăm lo đời sống nhân dân, tạo môi trường học tập tốt hơn cho các em.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cùng các đơn vị tài trợ. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ sinh kế để các hộ được hỗ trợ nhà ở sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, tạo môi trường học tập tốt cho học sinh.

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