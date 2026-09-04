Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Không chờ đợi, việc đã rõ phải làm ngay

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu thống nhất tinh thần không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc tồn đọng vì lý do chủ quan; việc đã rõ thì làm ngay, việc chưa rõ thì làm cho rõ, việc chậm thì xác định trách nhiệm, đã cam kết thì phải hoàn thành bằng sản phẩm cụ thể.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 4-9, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9-2026.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thảo luận tại phiên họp, Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng đánh giá kinh tế Thành phố 8 tháng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, các động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa trên nền tảng sẵn có, chưa xuất hiện yếu tố mới đủ mạnh để tạo bước đột phá trong những tháng cuối năm.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Thành phố cần tăng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, trong đó quý 3 tăng 11,07% và quý 4 tăng 12,3%. Thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, không để gián đoạn các động lực tăng trưởng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; đồng thời phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hạn chế các khâu trung gian.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh lưu ý vốn giải phóng mặt bằng năm nay gần 80.000 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng vốn của thành phố. Do đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND TPHCM, chuẩn bị các nội dung triển khai Luật Phát triển đô thị để trình HĐND TPHCM tại kỳ họp tháng 9.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá thành phố tiếp tục giữ đà tăng trưởng tích cực, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, nhiều động lực tăng trưởng được phát huy.

Tuy nhiên, đồng chí chỉ rõ một số hạn chế như giải ngân vốn đầu tư tư nhân và vốn FDI còn chậm; nhiều dự án lớn đã khởi công nhưng tiến độ chưa đạt yêu cầu. Sản xuất, xuất nhập khẩu còn khó khăn; số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng; khoa học - công nghệ và chuyển đổi số chưa phát triển tương xứng tiềm năng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Phát triển đô thị, xác định đây là nhiệm vụ “trọng tâm của trọng tâm”. Nội dung đã rõ thì mạnh dạn triển khai, nội dung chưa rõ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Thành phố cũng phải đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch tổng thể; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở và chỉnh trang đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy sản phẩm làm thước đo. Các sở, ngành, địa phương nếu giải ngân đầu tư công quý 3 không đạt 70% thì không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước tình trạng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng, trong đó có nguyên nhân từ thủ tục hành chính, các sở, ngành phải tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh tinh thần không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy; việc đã rõ phải làm ngay, việc chưa rõ phải làm cho rõ, việc chậm phải xác định trách nhiệm và mọi cam kết phải được hoàn thành bằng sản phẩm cụ thể.

Tinh thần này phải gắn với phong trào thi đua cao điểm 150 ngày đêm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết tâm tăng trưởng hai con số và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, tạo tiền đề để thành phố bước vào năm 2027 với động lực mới.

NGÔ BÌNH