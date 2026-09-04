Không để xuất hiện "vùng trống" về trách nhiệm xã hội và an sinh xã hội

Cuối phiên họp sáng 4-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật thuộc lĩnh vực nội vụ, gồm Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Lịch nghỉ lễ, tết được công bố trước ngày 30-9

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, dự thảo luật tập trung vào các nội dung đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Đối với Bộ luật Lao động, dự thảo bổ sung một ngày nghỉ lễ là “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24-11 dương lịch hàng năm), người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết trước ngày 30-9 của năm trước liền kề để người dân, doanh nghiệp chủ động kế hoạch.

Dự thảo cũng quy định hoạt động cho thuê lại lao động không áp dụng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ, được cấp giấy phép và thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với đình công không đúng trình tự, thủ tục, dự thảo giao Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với công đoàn hoạt động trên địa bàn và các cơ quan liên quan trực tiếp gặp gỡ, hỗ trợ giải quyết trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Đối với Luật Việc làm, dự thảo đưa dịch vụ việc làm ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trước khi hoạt động, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan chuyên môn về việc làm của UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính; được tự định giá và niêm yết giá dịch vụ theo quy định pháp luật về giá.

Riêng dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử, chỉ doanh nghiệp đã có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm mới được thực hiện.

Cắt giảm thủ tục phải đi đôi với hậu kiểm

Góp ý dự luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, quy định pháp luật cần đủ linh hoạt để thúc đẩy kinh tế số nhưng không được thu hẹp quyền lợi người lao động; khuyến khích các mô hình kinh doanh mới nhưng không để xuất hiện “vùng trống” về trách nhiệm xã hội và an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Đối với hoạt động cho thuê lại lao động, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tán thành cắt giảm thủ tục hành chính, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, giấy phép và chuyển sang cơ chế thông báo hoạt động. Tuy nhiên, quan hệ lao động ba bên tiềm ẩn nhiều rủi ro về tiền lương, thời gian làm việc, an toàn lao động và bảo hiểm, nên cần thiết kế đồng bộ cơ chế hậu kiểm, hệ thống cơ sở dữ liệu và quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại.

Đối với dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp (Luật Việc làm), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau khi bỏ giấy phép cần hoàn thiện cơ chế hậu kiểm để vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp, vừa kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo vệ người tìm việc.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, các nhóm lao động phát sinh từ kinh tế số, kinh tế chia sẻ như lái xe công nghệ, giao hàng, cung cấp dịch vụ trực tuyến, bán hàng trên nền tảng số hiện nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Bộ luật Lao động, không có hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay bảo hiểm tai nạn lao động, gây mất bình đẳng trong hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy, Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung các quy định riêng về lao động nền tảng số vào dự thảo.

Nhất trí với nguyên tắc “cắt giảm phải đi đôi với hậu kiểm”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: “Không thể chỉ cắt giảm mà để lỏng quản lý”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI Đồng chí Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị không nên luật hóa máy móc toàn bộ nội dung Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời đề nghị khẩn trương ban hành văn bản hợp nhất để thuận tiện đối chiếu, áp dụng.

ANH PHƯƠNG