Tháng 3-2027, trình Trung ương Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (BCĐ) vừa ký Quyết định 124/QĐ-BCĐCCTLBHXH ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QUANG PHÚC

Trưởng BCĐ phân công các bộ, cơ quan thành viên BCĐ thực hiện các nhiệm vụ: nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; tổng hợp, hoàn thiện đề án và xây dựng dự thảo nghị quyết; triển khai thực hiện đề án sau khi trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Về nghiên cứu xây dựng đề án trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng BCĐ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện, tổng thể Nghị quyết 27-NQ/TW (về chính sách tiền lương), Nghị quyết 28-NQ/TW (về chính sách bảo hiểm xã hội), xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Các bộ ngành, cơ quan liên quan tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW đến nay; nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của bộ, ngành (mức lương tối thiểu, bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý). Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp các bài học, kinh nghiệm quốc tế, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ tháng 8-2026 đến 1-2027, Bộ Nội vụ cùng các thành viên BCĐ xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết; đến tháng 2-2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đến tháng 3-2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

PHAN THẢO