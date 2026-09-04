Quân khu 7 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Trong mùa khô 2026-2027, các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh (Đội K) của Quân khu 7 phấn đấu xử lý 185 nguồn thông tin liên quan 761 mộ; mỗi đội đặt mục tiêu quy tập ít nhất 100 hài cốt liệt sĩ sau mỗi đợt hành quân.

Các đại biểu mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ

Ngày 4-9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt (xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các Đội K thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong giai đoạn 26, mùa khô 2026-2027.

Tham dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai cùng cán bộ, chiến sĩ các Đội K70, K71, K72, K73.

Nghi thức dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, tỉnh Tây Ninh

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tặng quà, động viên các đội K lên đường làm nhiệm vụ

Đợt tìm kiếm mùa khô 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trước thực tế nguồn thông tin ngày càng hạn chế, nhân chứng thưa vắng, địa hình thay đổi, Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu các Đội K tổ chức tìm kiếm khoa học, khẩn trương, tập trung nguồn lực; lấy việc thu thập, xử lý, xác minh và khai thác nguồn tin làm khâu đột phá. Các đơn vị phải giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, chấp hành pháp luật Việt Nam và Campuchia, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân nước bạn.

Các đội K lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại lễ xuất quân, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ các Đội K dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt.

Sau đó, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, Tây Ninh), các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiễn các Đội K lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu, đoàn viên thanh niên và các em học sinh tiễn các đội K lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Hơn 25 năm qua, các lực lượng của Quân khu 7 quy tập hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, tổ chức hồi hương, truy điệu, an táng trang nghiêm, chu đáo.

QUANG VINH