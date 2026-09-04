Mái ấm Chánh Phú Hòa nửa thế kỷ lan tỏa giá trị nhân văn

﻿Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa Nguyễn Văn Thạch phát biểu ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển của đơn vị. Ảnh: DUY TRẦN﻿ ﻿

Phát biểu ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa cho biết, qua nửa thế kỷ, từ những ngày đầu đối mặt nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và điều kiện hoạt động, nhưng trung tâm luôn nỗ lực vượt khó, từng bước vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những cơ sở bảo trợ xã hội quy mô của thành phố.

﻿Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát thay mặt lãnh đạo thành phố trao Cờ truyền thống của UBND TPHCM tặng. Ảnh: DUY TRẦN﻿

Hiện trung tâm đang tiếp nhận, nuôi dưỡng hơn 700 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm người cao tuổi đơn thân, trẻ em mồ côi, người bệnh tâm thần… Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ phục hồi chức năng, giáo dục kỹ năng sống và tạo dựng môi trường sống an toàn, nhân văn cho các đối tượng bảo trợ.

﻿Nhiều cá nhân của Trung tâm được được Giám đốc Sở Y tế TPHCM tặng bằng khen. Ảnh: DUY TRẦN.

DUY TRẦN