ABBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.100 tỷ đồng

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ gần 14.000 tỷ đồng hiện nay lên hơn 20.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.112,8 tỷ đồng thông qua 3 hình thức: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, ABBank được chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với giá trị tối đa hơn 2.095 tỷ đồng; chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa hơn 3.213 tỷ đồng; đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ gần 14.000 tỷ đồng hiện nay lên hơn 20.000 tỷ đồng vào quý 1-2027. Theo phương án tăng vốn điều lệ, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

NHUNG NGUYỄN