AIG xây dựng nền tảng thương mại số cùng Salesforce

Salesforce - nền tảng quản lý quan hệ khách hàng tích hợp AI, công bố Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống, đã triển khai giải pháp Agentforce Manufacturing.

Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo AIG

Đây là một phần trong lộ trình chiến lược của tập đoàn nhằm hiện đại hóa nền tảng công nghệ cốt lõi. Với giải pháp Agentforce Manufacturing, AIG đang chuyển đổi cơ sở hạ tầng số cốt lõi cho các hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực vận hành và thiết lập nền tảng công nghệ linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Agentforce Manufacturing cũng góp phần tăng cường kết nối liên phòng ban và quản trị dự án bằng cách kết nối các bộ phận Kinh doanh, Tài chính và Quản lý Nhà cung cấp trên cùng một hệ thống. Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại những cải thiện rõ rệt về hiệu quả vận hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban. Đây cũng là bước đi tiếp theo khẳng định cam kết của AIG trong việc thúc đẩy đổi mới dựa trên công nghệ, hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác cũng như toàn bộ hệ sinh thái ngành.

HOÀNG THÁI

Tin cùng chuyên mục

