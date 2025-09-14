Alibaba.com ra mắt Ali-Edu cho doanh nghiệp SME Việt Nam

Nền tảng thương mại điện tử B2B Alibaba.com đã tổ chức chương trình Ali-Edu gồm 4 buổi hội thảo trực tuyến nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam gia nhập và tăng tốc xuất khẩu.

Alibaba.com với nhiều chương trình hỗ trợ SME Việt Nam phát triển thị trường

Chương trình được giới thiệu trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu trực tuyến 2025, do Alibaba.com phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, với chủ đề “Seize the Shift – Nắm thời cơ, bứt tốc xuất khẩu với Thương mại điện tử B2B”.

Ali-Edu được triển khai hợp tác với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn xuất nhập khẩu Sài Gòn (SIMEX) và do Tiến sĩ Lê Sài Gòn (chuyên gia xuất khẩu) trực tiếp giảng dạy.

Chương trình bám sát lộ trình 8 bước bao gồm: Phân tích thị trường, chuẩn bị nguồn lực, tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồng, logistics và thủ tục hải quan. Mỗi buổi kéo dài 1 giờ qua Zoom, kết hợp video đào tạo và phần hỏi đáp trực tiếp với chuyên gia.

Ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam, chia sẻ: “Ở thời điểm then chốt này, Ali-Edu mang đến chương trình đào tạo thực tiễn và một lộ trình rõ ràng, từng bước để hỗ trợ SME Việt Nam khởi động hành trình xuất khẩu. Bằng cách kết hợp kiến thức thị trường, công cụ số và hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia, chương trình giúp doanh nghiệp xây dựng sự tự tin, thu hút buyer chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu”.

KIM THANH