An Giang: Đề nghị truy tố 2 thuyền trưởng tắt thiết bị VMS để đánh bắt hải sản trái phép

Út khai nhận, từ ngày 2-7 đến ngày 14-8 đã tắt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá KG 96108 TS và chỉ đạo Muội tắt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá KG 91633 TS, để sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Sáng 10-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 đề nghị truy tố bị can Huỳnh Hoàng Muội (sinh năm 1988, cư trú xã Bình An, tỉnh An Giang) và bị can Lê Văn Út (sinh năm 1977, cư trú xã An Biên, tỉnh An Giang) về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Quá trình điều tra xác định, ngày 2-7-2025, cặp tàu cá mang số hiệu KG 96108 TS (tàu cái) do Lê Văn Út điều khiển, trên tàu có 18 thuyền viên và tàu cá số KG 91633 TS (tàu đực) do Huỳnh Hoàng Muội điều khiển, trên tàu có 5 thuyền viên, đăng ký thủ tục xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh Dài (thuộc Đồn biên phòng Tây Yên, xã An Biên).

Trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản trên vùng biển gần biên giới giữa Việt Nam và Malaysia, do số lượng đánh bắt được ít, hy vọng đánh bắt ở vùng biển nước ngoài sẽ được nhiều hải sản hơn, nên Út đã tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu KG 96108 TS, đồng thời chỉ đạo Muội tắt thiết bị VMS trên tàu cá KG 91633 TS.

Sau đó, cả hai điều khiển tàu đi đánh bắt hải sản. Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14-8, tại tọa độ cách Thổ Châu 233 hải lý, tàu tuần tra của Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện hai tàu cá do Út và Muội điều khiển.

