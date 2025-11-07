An Giang: 10 tháng đầu năm, bắt giữ, xử lý 7 vụ vi phạm vùng biển nước ngoài

Từ đầu năm 2025 đến ngày 31-10, An Giang có 7 vụ/9 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý (so với cùng kỳ giảm 3 vụ/5 tàu).

Sáng 7-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng 11-2025.

Tại hội nghị giao ban, đại diện các sở, ngành đã cung cấp thông tin cho báo chí nhiều vấn đề quan trọng.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2025, ông Trương Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; hầu hết các ngành, lĩnh vực và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển ổn định. Lũy kế từ đầu năm đến nay, sản lượng thu hoạch ước đạt 7,88 triệu tấn, đạt 90,65% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 1,36 triệu tấn, tăng 5,70% so cùng kỳ, đạt 86,73% kế hoạch.

Ước giá trị giải ngân toàn tỉnh đến tháng 10 đạt 10.590 tỷ đồng, đạt 49,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 37% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách 10 tháng tỉnh An Giang đạt 20.179 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán Trung ương giao; đạt 80,2% dự toán địa phương giao.

Cũng tại hội nghị giao ban, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư tỉnh An Giang Nguyễn Văn Tâm cho biết, đến ngày 31-10, tổng số tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh là 9.816 chiếc.

Tỉnh đã cấp giấy phép khai thác thủy sản 8.962 tàu (đạt 100%) trong tổng số tàu cá đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản. Còn lại 854 tàu chưa đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 31-10, An Giang có 7 vụ/9 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý (so với cùng kỳ giảm 3 vụ/5 tàu). Từ tháng 9-2025 đến nay, An Giang không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã khởi tố 47 vụ và 60 bị can liên quan đến vi phạm IUU. Đã xét xử 18 vụ, trong đó vi phạm vùng biển nước ngoài 6 vụ; tắt, gửi, vô hiệu hóa thiết bị VMS 9 vụ; hành vi khác 3 vụ (sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trái phép).

Đặc biệt, ngày 30-10 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã xét xử 3 vụ liên quan hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 16 thiết bị giám sát hành trình (VMS) với tổng số tiền 810 triệu đồng; xác minh điều tra, xác minh xử lý 425 tàu vi phạm về VMS và vượt ranh giới.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang 18 vụ/29 tàu/41 thiết bị về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

