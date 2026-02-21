Khánh Hòa: Bắt giữ nam thanh niên đốt xe máy khi bị kiểm tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 20-2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Ranh tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Cam Linh. Thời điểm này phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Tuy nhiên, người đàn ông không xuất trình được giấy tờ, có hành vi la ó và lao người vào cán bộ tổ tuần tra. Sau đó, người này mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt xe. Ít phút sau, đối tượng cùng người phụ nữ đi cùng rời khỏi hiện trường.
Qua xác minh nhanh, người gây rối là N.V.T. (34 tuổi, ngụ phường Cam Linh), có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng CSGT đã phối hợp Công an phường Cam Linh khống chế đám cháy, đồng thời truy xét, đưa T. về trụ sở làm việc.
Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.