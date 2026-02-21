Khánh Hòa: Bắt giữ nam thanh niên đốt xe máy khi bị kiểm tra

Sáng 21-2, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Ranh (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh một trường hợp không chấp hành kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn và có hành vi đốt xe máy.

Diễn biến vụ việc được người dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 20-2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Ranh tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Cam Linh. Thời điểm này phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, người đàn ông không xuất trình được giấy tờ, có hành vi la ó và lao người vào cán bộ tổ tuần tra. Sau đó, người này mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt xe. Ít phút sau, đối tượng cùng người phụ nữ đi cùng rời khỏi hiện trường.

Nam thanh niên đốt xe máy khi bị kiểm tra. Ảnh: CSGT Cam Ranh

Qua xác minh nhanh, người gây rối là N.V.T. (34 tuổi, ngụ phường Cam Linh), có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng CSGT đã phối hợp Công an phường Cam Linh khống chế đám cháy, đồng thời truy xét, đưa T. về trụ sở làm việc.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

HIẾU GIANG