Pháp luật

An ninh - trật tự

Khánh Hòa: Bắt giữ nam thanh niên đốt xe máy khi bị kiểm tra

SGGPO

Sáng 21-2, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Ranh (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh một trường hợp không chấp hành kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn và có hành vi đốt xe máy.

Diễn biến vụ việc được người dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 20-2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Ranh tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Cam Linh. Thời điểm này phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, người đàn ông không xuất trình được giấy tờ, có hành vi la ó và lao người vào cán bộ tổ tuần tra. Sau đó, người này mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt xe. Ít phút sau, đối tượng cùng người phụ nữ đi cùng rời khỏi hiện trường.

0219(3).gif
Nam thanh niên đốt xe máy khi bị kiểm tra. Ảnh: CSGT Cam Ranh

Qua xác minh nhanh, người gây rối là N.V.T. (34 tuổi, ngụ phường Cam Linh), có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng CSGT đã phối hợp Công an phường Cam Linh khống chế đám cháy, đồng thời truy xét, đưa T. về trụ sở làm việc.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Khánh Hòa đốt xe máy nồng độ cồn Cam Ranh cảnh sát giao thông công an tỉnh Khánh Hòa thổi nồng độ cồn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn