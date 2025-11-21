An Giang: Giao lưu, giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương

Các thanh niên hoàn lương được tuyên truyền pháp luật, giới thiệu việc làm, tư vấn vay vốn để vượt lên khó khăn.

Quang cảnh buổi giao lưu, tọa đàm

Sáng 21-11, Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương tiến bộ.

Tại buổi tọa đàm, các thanh niên trên địa bàn phường Long Xuyên được tuyên truyền pháp luật, giới thiệu việc làm, tư vấn vay vốn để người hoàn lương vượt lên khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, công an tỉnh đã trao tặng 10 phần quà đến những thanh niên hoàn lương tiến bộ.

Những năm qua, Công an tỉnh An Giang đã triển khai nhiều biện pháp giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến và người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương. Nhiều thanh niên đã mạnh mẽ vượt qua mặc cảm, chủ động học nghề, tìm việc và xây dựng cuộc sống lương thiện, trở thành tấm gương đẹp trong cộng đồng.

NAM KHÔI