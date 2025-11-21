Xã hội

An Giang: Giao lưu, giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương

SGGPO

Các thanh niên hoàn lương được tuyên truyền pháp luật, giới thiệu việc làm, tư vấn vay vốn để vượt lên khó khăn.

HL1.jpg
Quang cảnh buổi giao lưu, tọa đàm

Sáng 21-11, Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương tiến bộ.

Tại buổi tọa đàm, các thanh niên trên địa bàn phường Long Xuyên được tuyên truyền pháp luật, giới thiệu việc làm, tư vấn vay vốn để người hoàn lương vượt lên khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, công an tỉnh đã trao tặng 10 phần quà đến những thanh niên hoàn lương tiến bộ.

Những năm qua, Công an tỉnh An Giang đã triển khai nhiều biện pháp giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến và người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương. Nhiều thanh niên đã mạnh mẽ vượt qua mặc cảm, chủ động học nghề, tìm việc và xây dựng cuộc sống lương thiện, trở thành tấm gương đẹp trong cộng đồng.

NAM KHÔI

Từ khóa

Hoàn lương Công an tỉnh An Giang Long Xuyên Tọa đàm Lương thiện thanh niên hoàn lương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn