Xã hội

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

SGGPO

Chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines trên hành trình từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội, đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Calcutta, Ấn Độ) để kịp thời cấp cứu một hành khách.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, ngày 6-1, chuyến bay VVN36 khởi hành từ Frankfurt (Đức). Sau khoảng 8 giờ bay, hành khách B.M.L., quốc tịch Đức, ngồi ghế 11F, bất ngờ có biểu hiện khó thở, sức khỏe diễn biến xấu.

Ngay lập tức, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ y tế theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp trên chuyến bay. Tuy nhiên, do tình trạng của hành khách không cải thiện, tổ bay quyết định chuyển hướng và cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata để hành khách được tiếp cận hỗ trợ y tế từ mặt đất trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi máy bay hạ cánh, đại diện Vietnam Airlines tại Ấn Độ đã phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hành khách sau đó được chuyển đến bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, chuyến bay VN36 đã cất cánh trở lại lúc 5 giờ 30 phút ngày 7-1 (giờ địa phương) và tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Sân bay Kolkata VN36 Hạ cánh khẩn cấp Vietnam Airlines Tổ bay Tiếp viên Sơ cứu Hành khách Quốc tịch

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn