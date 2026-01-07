Chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines trên hành trình từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội, đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Calcutta, Ấn Độ) để kịp thời cấp cứu một hành khách.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, ngày 6-1, chuyến bay VVN36 khởi hành từ Frankfurt (Đức). Sau khoảng 8 giờ bay, hành khách B.M.L., quốc tịch Đức, ngồi ghế 11F, bất ngờ có biểu hiện khó thở, sức khỏe diễn biến xấu.

Ngay lập tức, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ y tế theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp trên chuyến bay. Tuy nhiên, do tình trạng của hành khách không cải thiện, tổ bay quyết định chuyển hướng và cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata để hành khách được tiếp cận hỗ trợ y tế từ mặt đất trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi máy bay hạ cánh, đại diện Vietnam Airlines tại Ấn Độ đã phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hành khách sau đó được chuyển đến bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, chuyến bay VN36 đã cất cánh trở lại lúc 5 giờ 30 phút ngày 7-1 (giờ địa phương) và tiếp tục hành trình về Hà Nội.

BÍCH QUYÊN