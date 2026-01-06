Sở Xây dựng TPHCM thông báo điều kiện mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành về trình tự, thủ tục, điều kiện và hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội (NƠXH) được đầu tư xây dựng theo dự án, không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn.

Khu tái định cư, nhà ở xã hội tại Chung cư 2225 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở Xây dựng TPHCM, chậm nhất 3 ngày làm việc trước thời điểm khởi công, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để theo dõi, quản lý.

Sau 30 ngày kể từ khi khởi công dự án, chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan để công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án; đăng tải ít nhất 1 lần trên báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có), nhằm giúp người dân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua NƠXH.

Việc công khai giá bán, giá thuê mua, giá cho thuê NƠXH phải thực hiện trước thời điểm thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký ít nhất 30 ngày. Khi nộp hồ sơ đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải gửi quyết định giá bán, giá thuê mua kèm hồ sơ xây dựng giá đã được thẩm tra và kết quả thẩm tra về Sở Xây dựng để công khai.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, chủ đầu tư dự án không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai. Trước khi bán, cho thuê mua, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh xác nhận nhà ở đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện hưởng chính sách mua, thuê mua nhà ở xã hội - Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH: Gồm 12 đối tượng được quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023. - Điều kiện về nhà ở: + Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình; trường hợp vợ hoặc chồng không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố nơi có dự án NƠXH trước thời điểm sắp xếp lại. + Trường hợp đã có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người dưới 15 m² sàn/người. + Trường hợp có nhà ở thuộc phường cách nơi làm việc từ 14,5km trở lên (chênh lệch không quá 0,5km) được xem xét hưởng chính sách NƠXH, đồng thời khoảng cách từ dự án NƠXH đến nơi làm việc phải gần hơn so với nhà ở hiện tại. - Điều kiện về thu nhập: + Người đứng đơn chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân: thu nhập bình quân thực nhận không quá 20 triệu đồng/tháng. + Người đứng đơn đã kết hôn: tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng không quá 40 triệu đồng.

THANH HIỀN