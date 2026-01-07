Thông hầm chui đèo Phượng Hoàng trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Xã hội

Sau hơn 20 tháng thi công, hầm chui đèo Phượng Hoàng đã chính thức thông 2 ống hầm, góp phần bảo đảm mục tiêu thông toàn tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa vào cuối năm 2026.

Ngày 7-1, ông Ngô Hữu Khoa, Giám đốc Ban Điều hành Gói thầu XL01 (Dự án thành phần 2, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột), cho biết sau hơn 20 tháng thi công, hầm chui qua đèo Phượng Hoàng (giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa) trên tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã chính thức được thông toàn bộ hai ống hầm.

z7406105853068_4b959b4e36bcf525007bfbc78ca99c55.jpg
Hai ống hầm chui đèo Phượng Hoàng đã chính thức được thông

Hầm Phượng Hoàng là hạng mục quan trọng nhất trên tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, với chiều dài 1,7km, thuộc Gói thầu XL01. Công trình do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị thi công. Việc thông hầm chui Phượng Hoàng có ý nghĩa then chốt, góp phần bảo đảm mục tiêu thông toàn tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa vào cuối năm 2026, qua đó tăng cường kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.

DSC00567.JPG
Cán bộ, kỹ sư làm việc cả những ngày lễ nhằm đẩy nhanh tiến độ thông tuyến hầm chui đèo
﻿Phượng Hoàng

Gói thầu XL01 có tổng chiều dài 11km (từ Km32+000 đến Km43+000), tổng mức đầu tư hơn 3.083 tỷ đồng. Ngoài hầm Phượng Hoàng, gói thầu còn bao gồm 10 cây cầu và các hạng mục đường bộ, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

z7406102618180_891111cd363af67bd1050df91cfb42b9.jpg
Gói thầu XL01 có tổng chiều dài 11km (từ Km32+000 đến Km43+000), tổng mức đầu tư hơn 3.083 tỷ đồng
z7406105003847_8de2319caf366ea2db127778e03f8e8a.jpg
Ngoài hầm Phượng Hoàng, gói thầu còn bao gồm 10 cây cầu và các hạng mục đường bộ, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ
z7406105613827_282387c7688aee53c3c3ae65d5054bbc.jpg
Các mố cầu đang được thi công.
DSC00600 (1).JPG
DSC00601 (1).JPG
DSC00596.JPG
Đơn vị thi công làm việc hết công suất để đảm bảo tiến độ dự án

Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là dự án cao tốc quốc gia dài 117,5 km nối Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, gồm 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư trên 21.935 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Hiện dự án đã thông xe kỹ thuật hơn 20km đầu tuyến qua tỉnh Khánh Hòa và 48km cuối tuyến tại tỉnh Đắk Lắk (tháng 12-2025).

MAI CƯỜNG

