Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật mới

Sáng 7-1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua.

Trong số các luật được công bố, Luật Báo chí có nhiều điểm đổi mới quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Gồm 4 chương, 51 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Luật Báo chí quy định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí, mở rộng không gian hoạt động để phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, Luật Báo chí năm 2025 bổ sung các quy định: Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí. Cơ quan tạp chí khoa học được xuất bản nhiều tạp chí khoa học, góp phần đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Luật Báo chí mở rộng không gian hoạt động cho cơ quan báo chí, đó là việc xuất bản báo chí trên không gian mạng. Luật đã quy định kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng, nội dung báo chí hoàn chỉnh của nền tảng số báo chí quốc gia là sản phẩm báo chí.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; quy định thu hồi giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí trong trường hợp không hoạt động, không đảm bảo điều kiện hoạt động, có hành vi vi phạm nhiều lần; cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động khi bị thu hồi giấy phép...

Lĩnh vực giáo dục có 3 luật lớn cùng có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục xác định giáo dục trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có kiểm soát; quy định thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn phí sách giáo khoa. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phòng, chống tham nhũng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định rõ tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; điều chỉnh ngưỡng kê khai tài sản từ 150 triệu đồng trở lên và kê khai bổ sung từ 1 tỷ đồng trở lên. Luật sửa đổi, bổ sung các luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo bổ sung quy định tiếp công dân trực tuyến, hoàn thiện trách nhiệm của chính quyền các cấp, có hiệu lực từ 1-7-2026.

Các luật còn lại gồm Luật Phục hồi, phá sản (hiệu lực 1-3-2026); Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điều ước quốc tế (cùng hiệu lực 1-1-2026); các luật sửa đổi trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, địa chất - khoáng sản; và Luật Bảo hiểm tiền gửi (hiệu lực 1-5-2026) góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phân cấp, phân quyền, cải thiện môi trường đầu tư và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.

BÍCH QUYÊN