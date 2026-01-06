Hơn 21 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026”

Tối 6-1, tại Nhà hát HTV, Hội Nông dân TPHCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026 .

Đồng chí Nguyễn Văn Được và Nguyễn Thành Trung nhận bảng biểu trưng, tặng hoa và thư cảm ơn đến các cá nhân, đơn vị ủng hộ cho chương trình "Tết nghĩa tình – Xuân Bính Ngọ 2026". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM, lãnh đạo các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm…

Đồng chí Nguyễn Văn Được và Nguyễn Thành Trung nhận bảng biểu trưng đóng góp cho chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình Tết nghĩa tình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, với tên gọi Cây mai mùa xuân, sau đó đổi tên là Tết làm điều hay, và nay là Tết nghĩa tình. Qua 18 năm tổ chức, chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, chăm lo cho 77.476 hộ nông dân nghèo, cận nghèo và những đối tượng yếu thế, với tổng số tiền hỗ trợ trên 131 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Thường trực Nông dân TPHCM Đỗ Ngọc Huy nhận bảng biểu trưng đóng góp cho chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Thường trực Nông dân TPHCM Đỗ Ngọc Huy tặng bảng tri ân đến các cá nhân và đơn vị ủng hộ cho chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Riêng trong năm 2025, chương trình đã trao hơn 2.500 phần quà, 150 sổ tiết kiệm, 1.436 suất học bổng, 30 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế... tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng. Năm 2026, chương trình dự kiến sẽ vận động được khoảng 16 tỷ đồng để góp phần chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu trong chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh và Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Huỳnh Thị Kim Xuyến tặng bảng tri ân đến các cá nhân và đơn vị ủng hộ cho chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, chương trình Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Thành phố trong giai đoạn mới.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn tiết mục "Đón xuân". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSND Tấn Giao và NSƯT Ngọc Kiều Oanh biểu diễn tiết mục tân cổ "Bình Dương một khúc tình quê". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca sĩ Ngọc Ánh biểu diễn tiết mục "Bài ca tôm cá". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhóm Mắt Ngọc và nhóm 135 biểu diễn ca khúc "Xuân quê tôi". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, vui tươi, lan tỏa qua các tiết mục biểu diễn của NSND Tấn Giao, NSƯT Ngọc Kiều Oanh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Ánh, diễn viên Hồng Trang, Tiết Duy Hòa, Thiên Đạt, nhóm Mắt Ngọc, nhóm MTV, nhóm 135…

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu tham dự chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khép lại chương trình, Ban Tổ chức cho biết đã nhận được tổng số tiền đóng góp ủng hộ chương trình Tết Nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026 là 21,230 tỷ đồng.

THÚY BÌNH