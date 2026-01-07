Rà soát toàn quốc cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên bị đánh tử vong

Ngày 7-1, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra, rà soát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội sau khi xảy vụ xô xát tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (ở tỉnh Quảng Ninh) làm 1 học viên tử vong.

Theo đó, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, nhất là các cơ sở ngoài công lập; kịp thời chấn chỉnh việc quản lý, chăm sóc, trợ giúp trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; bảo đảm các cơ sở trợ giúp xã hội hoạt động theo đúng nội dung được cấp phép.

Cơ quan chức năng của Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà

Cục Bảo trợ xã hội đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại cơ sở; lắp đặt các trang thiết bị theo dõi, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại các khu vực phù hợp tại các cơ sở trợ giúp xã hội; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của sở y tế và UBND xã, phường trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Trước đó, ngày 23-12-2025, tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, địa chỉ tại khu Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ xô xát khiến 1 học viên là anh P.H.N. (sinh năm 2008, ở phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong. Đáng chú ý, trước đó 2 ngày, anh N. mới được gia đình đưa đến nhập học tại trung tâm để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương điều tra, làm rõ và quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà; đồng thời khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hải (Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà) và nhiều bị can là nhân viên, học viên tại trung tâm về tội "Cố ý gây thương tích".

