An Giang kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 2-10, tại Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn chủ tịch Đại hội đã phát động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu phát động.

Đồng chí cho biết, bão số 10 đã để lại những hậu quả rất nặng nề về người và tài sản.

“Từng giờ, từng phút, tin tức về những căn nhà bị sập, bị nước lũ cuốn trôi; những cánh đồng bị ngập trắng nước; cuộc sống của người dân bị đảo lộn; nước mắt của người dân vùng lũ; sự mất mát của những mảnh đời đã chạm đến trái tim của mỗi chúng ta”, đồng chí Trần Thị Thanh Hương phát biểu.

Trong không khí trang trọng của đại hội, hoạt động quyên góp nhận được sự hưởng ứng tích cực, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân An Giang đối với đồng bào vùng bão lũ.

Cùng với đó, được sự thống nhất của Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát động và tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và người dân trong, ngoài tỉnh chung tay góp sức, chia sẻ cùng đồng bào vượt qua khó khăn.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ ít nhất một ngày lương; cán bộ, công chức, người lao động cấp xã tham gia ủng hộ theo khả năng; tập thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tùy điều kiện có thể đóng góp bằng nhiều hình thức.

Toàn bộ nguồn lực quyên góp sẽ được tổng hợp, công khai, minh bạch và kịp thời chuyển về Ban vận động cứu trợ để chuyển đến đồng bào các tỉnh bị thiệt hại.

QUANG VINH