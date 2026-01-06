Cần tới 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức họp báo thông tin về Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” sẽ khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội, vào ngày 11-1 tới.

Thông tin tới báo chí, lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, ước tính trong 3 tháng đầu năm 2026 cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc.

Phía sau những con số ấy là hàng vạn người bệnh đang từng ngày chờ đợi sự tiếp sức của cộng đồng. Bất chấp giá lạnh, chỉ cần mỗi chúng ta sẵn sàng hiến tặng một đơn vị máu quý giá là thêm một sinh mệnh được hồi sinh, một hành trình yêu thương và sẻ chia được vun đắp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ trao đổi với báo chí

Vì vậy, chương trình Chủ nhật Đỏ có ý nghĩa rất đặc biệt, như nhịp cầu nhân ái kết nối những tấm lòng thiện nguyện và những bệnh nhân đang cần máu từng giờ. Với sự đồng hành bền bỉ và trách nhiệm của các đơn vị, chương trình đã góp phần nuôi dưỡng thói quen hiến máu, thậm chí đã trở thành đam mê của hàng nghìn tấm lòng nhân ái - khi yêu thương được trao đi và sự sống được tiếp nối.

Đặc biệt, khác với các kỳ Chủ nhật Đỏ những năm trước, năm nay, ban tổ chức không đặt chỉ tiêu về số lượng đơn vị máu tiếp nhận trong cả chương trình vì việc tổ chức tại các địa phương, đơn vị sẽ căn cứ vào nhu cầu sử dụng máu tại địa phương đó.

Ban tổ chức tặng quà cho nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2026 nêu rõ, chúng tôi mong muốn chương trình Chủ nhật Đỏ mang sứ mệnh huy động số lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước. Đến nay, Chủ nhật Đỏ đã trải qua 17 năm đồng hành với hoạt động hiến máu tình nguyện trên cả nước, vận động hàng trăm nghìn đơn vị máu, qua đó kịp thời hỗ trợ các các bệnh viện trong công tác điều trị cho người bệnh.

Năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% số đơn vị máu được tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện. Nhiều chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện đã được tổ chức hiệu quả, kịp thời, thu hút rất nhiều người tham gia, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, trong đó có sự đóng góp tích cực của chương trình Chủ nhật Đỏ nên tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp tết đến, Xuân về đã giảm bớt đáng kể.

KHÁNH NGUYỄN