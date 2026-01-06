Đề xuất dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu nổi tiếng ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm. Trong đó, các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm để tổ chức cải tạo, chỉnh trang tái thiết khu vực phố cổ.

TP Hà Nội đề xuất dừng chạy tàu qua khu vực phố cà phê đường tàu

Trong văn bản, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh kế hoạch tổ chức chạy tàu các tuyến đường sắt quốc gia đi qua đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm. Trong đó, các đoàn tàu khách phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội; các đoàn tàu khách phía Bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Việc trung chuyển hành khách từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm và ngược lại sẽ giao cho Sở Xây dựng Hà Nội, các sở, ngành xây dựng phương án, tổ chức thực hiện.

Với đề xuất trên, phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên lâu nay đang là điểm thu hút rất đông du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài tới “check in”, sẽ không có tàu chạy qua.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, hoàn thành trong quý 2-2026, để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa phía Tây khu phố cổ Hà Nội và phía Đông trung tâm Hoàng thành Thăng Long. TP Hà Nội sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ để không làm phá hủy cấu trúc không gian, cảnh quan của vùng di sản.

Khu vực phố cà phê đường tàu ở Hà Nội là điểm đến ưu thích của nhiều du khách

Theo UBND TP Hà Nội, đề nghị trên nhằm thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên. UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu - cầu Long Biên.

Từ năm 2018, các quán cà phê mọc dọc tuyến đường sắt đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú và Phùng Hưng đã trở thành điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Dù các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và chính quyền địa phương đã rào chắn và triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, nhưng hàng ngày vẫn có rất đông du khách tới khu vực phố cà phê đường tàu ở Hà Nội để “check in” dẫn tới tình trạng lộn xộn, vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

NGUYỄN QUỐC