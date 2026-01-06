Tây Ninh hỗ trợ người dân sinh sống ổn định tại các xã vùng biên

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân biên giới phát triển kinh tế, ổn định đời sống

Cụ thể, theo chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tây Ninh vừa được ban hành, địa phương dự kiến bố trí ổn định dân cư trên địa bàn biên giới là 445 hộ, tại một số xã như Long Thuận, Hưng Điền, Tuyên Bình...

Kinh phí thực hiện chính sách khoảng 40,7 tỷ đồng, nhằm giúp các hộ dân thuộc diện hỗ trợ được bố trí đất ở, đất sản xuất, xây dựng nhà ở theo quy định, đồng thời tiếp cận các chính sách về hạ tầng thiết yếu như điện, nước sinh hoạt, giao thông và các công trình phục vụ dân sinh. Ngoài ra, người dân còn được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sản xuất để từng bước ổn định cuộc sống.

Việc giúp các hộ dân đến sinh sống lâu dài, ổn định tại các xã biên giới nhằm từng bước hình thành các khu dân cư tập trung, gắn với phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, việc triển khai chương trình sắp xếp, ổn định dân cư tại khu vực biên giới được thực hiện theo quy hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. Quá trình thực hiện được các sở, ngành và địa phương phối hợp triển khai, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.

QUANG VINH