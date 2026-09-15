Ngày 15-9, UBND phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với cây Bạch Mai cổ thụ hơn 300 năm tuổi tại đình Phú Tự; đồng thời đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây Khế và cây Thị cổ thụ tại di tích này.

Xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với cây Bạch Mai cổ thụ hơn 300 năm tuổi tại đình Phú Tự. Ảnh: HUY HOÀNG

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố quyết định xác lập kỷ lục đối với cây Bạch Mai cổ thụ trong khuôn viên đình Phú Tự. Cây có 10 thân phụ, mỗi thân có chu vi từ 75-130cm, cùng phát triển từ một gốc sau quá trình tái sinh tự nhiên.

Trước đó, cây Bạch Mai tại đình Phú Tự đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào năm 2014. Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam tiếp tục khẳng định giá trị đặc biệt của cây cổ thụ gắn với lịch sử hình thành vùng đất Phú Khương.

Cây Khế được công nhận Cây di sản Việt Nam. Ảnh: HUY HOÀNG

Dịp này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng công bố quyết định công nhận cây Khế và cây Thị tại đình Phú Tự là Cây Di sản Việt Nam. Hai cây có tuổi đời hơn 200 năm, góp phần hình thành quần thể cây cổ thụ có giá trị về cảnh quan, sinh thái và văn hóa tại di tích.

Đình Phú Tự được hình thành trong quá trình khai phá vùng đất Phú Khương từ khoảng giữa thế kỷ XVIII, là nơi thờ Thành hoàng bổn cảnh và được phong sắc năm 1910. Công trình cùng cây Bạch Mai đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh về kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng dân gian.

Cây Thị được công nhận Cây di sản Việt Nam. Ảnh: HUY HOÀNG

Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, việc công nhận các cây cổ thụ tại đình Phú Tự không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường mà còn gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng.

TÍN HUY