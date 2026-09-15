Phát huy sức mạnh nhân dân để đối ngoại dẫn dắt, mở đường

Ngày 15-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HẢI YẾN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định muốn hội nhập tốt, đối ngoại phải dẫn dắt, mở đường. Đối ngoại nhân dân, nhất là lĩnh vực văn hóa, còn phải đi trước ngoại giao Nhà nước. Đây là lợi thế, không gian riêng cần được khai thác, phát huy trên nền tảng sức mạnh nhân dân.

Với vai trò nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII cần giải quyết 5 “bài toán” lớn.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm của đối ngoại nhân dân. Đảng, Nhà nước đã xác định đây là một trong ba trụ cột đối ngoại; nhận thức này phải thấm sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên.

Thứ hai, nâng tầm năng lực nghiên cứu, phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp trong quan hệ giữa các nước. Liên hiệp cần phát huy lợi thế tiếp cận nguồn tin đa chiều, kiểm chứng, phân tích để nhận diện xu hướng, hiểu đúng thái độ đối tác, tham mưu kịp thời, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: HẢI YẾN

Thứ ba, kiến tạo mạng lưới đối tác thế hệ mới, gồm giới tinh hoa, nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế; đồng thời nuôi dưỡng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc. Việc thu hút trí thức, doanh nhân kiều bào không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để bà con trở thành những “đại sứ thiện chí”, kết nối với bạn bè quốc tế.

Thứ tư, phát huy vai trò điều phối sức mạnh tổng hợp. Liên hiệp cần làm nòng cốt trong tham mưu cho MTTQ Việt Nam quy tụ các cơ quan đối ngoại của các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng cựu chiến binh, văn nghệ sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, thanh niên, phụ nữ, công đoàn… Qua đó, kết nối tri thức, công nghệ, mở rộng quan hệ quốc tế cho các cơ quan, địa phương, phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cần khẩn trương phối hợp, tham mưu hoàn thiện thể chế về đối ngoại nhân dân; tháo gỡ vướng mắc trong chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành, đào tạo cán bộ; có cơ chế tài chính linh hoạt, tăng cường xã hội hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý bộ máy và con người là yếu tố quyết định. Cán bộ đối ngoại nhân dân thế hệ mới phải vững bản lĩnh chính trị, sâu sắc về văn hóa, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, nhạy bén với thời cuộc và không ngừng đổi mới; đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ trẻ kế cận.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HẢI YẾN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau 5 năm, Liên hiệp phải trả lời những câu hỏi cụ thể: Đã kiến tạo được những dự án thực chất nào? Mạng lưới đối tác nhân dân quốc tế đã bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa hiệu quả ra sao? Đối ngoại nhân dân đóng góp thế nào vào vị thế của tổng thể nền ngoại giao Việt Nam?

PHƯƠNG ANH