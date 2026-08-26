Bắc bộ chưa hết mưa, Nam bộ có mưa dông

Ngày 26-8, Bắc bộ tiếp tục có mưa dông do rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, đồng thời hình thành vùng hội tụ gió ở vùng núi Bắc bộ. Đây là những điều kiện thuận lợi để mây dông phát triển, trong đó vùng núi và trung du có khả năng có mưa to đến rất to cục bộ.

Tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 vào rạng sáng 26-8. Đồ họa: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, rạng sáng 26-8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 nằm trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), tại vị trí khoảng 20 độ vĩ Bắc - 109,7 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam nhận định từ nay đến sáng 27-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Trong khi theo Cục Khí tượng - thủy văn, một dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện, có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc, nối với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 ở vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Các hình thế khí quyển này tiếp tục tạo điều kiện cho mưa dông ở Bắc bộ.

Trong ngày và đêm 26-8, mưa dông tại Bắc bộ (bao gồm Hà Nội) có xu hướng tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa phân bố không đều, có thể xuất hiện những điểm mưa lớn trong thời gian ngắn, tập trung nhiều hơn ở vùng núi và trung du Bắc bộ.

Tại Hà Nội, dự báo ngày 26-8 có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Những ngày tiếp theo, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông.

Theo dự báo ngày 26-8, Hà Nội và Bắc bộ vẫn còn mưa. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Trên biển, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Từ đêm 26-8, gió mạnh giảm dần ở khu vực này.

Còn ở khu vực giữa Biển Đông, phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến TPHCM, gió Tây Nam hiện đang mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m. Nhiều vùng biển khác tiếp tục có mưa rào và dông, trong đó có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khoảng đêm 29 đến 31-8, Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to trở lại.

PHÚC VĂN